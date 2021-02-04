الكرامة» يدافع عن لقب السرعة أمام «راكز» في جبل علي

دبي (الاتحاد)

ينظم مضمار جبل علي حفل سباقه الثامن الذي يتألف من 7 أشواط متضمنة سباقي جبل علي ستيكس، وجبل علي للسرعة برعاية شادويل وتصنيفهما (قوائم)، فيما ينطلق الحفل بسباق للخيول العربية الأصيلة وسط مشاركة قرابة 100 خيل، ويعود حامل اللقب «الكرامة» للدفاع عن لقبه في الشوط الرابع على لقب سباق جبل علي للسرعة لمسافة 1000 متر أمام صاحب الأرض «راكز»، وينافسهما «شنغهاي سيتي» الفائز ثلاث مرات هذا الموسم، وتبلغ جائزة الشوط 500 ألف درهم.

ويستهدف الجواد «فيرناس» الفائز ثلاث مرات بإشراف سالم بن غدير، سباق جبل علي ستيكس البالغة جائزته 500 ألف درهم، في سادس الأشواط لمسافة 1950 متراً، وينافسه «تيلورز رو» الفائز في آخر ثلاثة سباقات كذلك، و«جست ايه بيني».

وتتنافس كتيبة من خيول خالد خليفة النابودة في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، برعاية مركز دبي العقاري، ويتصدرها «أم الأصايل» و«ايه اف سلطان»، ولكن «فخر المطوع سيكون منافساً قوياً لهما.

ويطمح «فار سكاي»، و«دارك ثندر»، و«فولسهود» في الفوز بالشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب الشعفار للاستثمار، ويتصدر «ديسكفري آيلاند»و«اكسبريس روت» و«فاساري» ترشيحات الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، على لقب سباق جبل علي للخيول المبتدئة.

ويعود «سديد» صاحب الأرض إلى مضماره المفضل، ويواجه «ميادين» و«ليثم سانت انيس» في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر على لقب اسكانا، ويسعى «على مهلك» لنقابة بورسلي الفائز في آخر سباقين له في المضمار الأصفر، لمضاعفة رصيده بالموسم في الشوط السابع والأخير لمسافة 1800 متر، ولكنه يواجه غريمه «دارك أوف نايت»، وهناك «جالفنايز» صاحب الأداء المتماسك.

الترشيحات

1. أم الأصايل، اف سلطان، فخر المطوع

2. فار سكاي، دارك ثندر، فولسهود

3. ديسكفري آيلاند، فاساري، اكسبريس روت

4. الكرامة، راكز، شنغهاي سيتي

5. سديد، ميادين، ليثم سانت انيس

6. فيرناس، تيلورز رو، جست ايه بيني

7. على مهلك، دارك أوف نايت، جالفنايز