«الملكي» في «مأزق»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم طلب الاستئناف الذي تقدم به نادي ريال مدريد من أجل إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو خلال مباراة ليفانتي في الجولة 21 للدوري الإسباني «الليجا». واعتمد الاتحاد العقوبة، مشيراً إلى أن ديفيد ميدي خيمينيز حكم المباراة اتخذ القرار الصواب، كما أنه لم يكتف بقراره وحده، وإنما لجأ إلى حكام الـ VAR الذين أكدوا صحة قراره. وكان نادي ريال مدريد أوضح في استئنافه أن اللعبة التي شارك فيها ميليتاو، مهاجم ليفانتي، كانت مجرد «هجمة واعدة» وليست «فرصة حقيقية»، ولا تستحق إشهار البطاقة الحمراء.

وبهذه العقوبة، سيحرم ميليتاو من المشاركة في مباراة فريقه ضد فريق هويسكا، السبت، في إطار الجولة 22 للدوري الإسباني.

وفي سياق متصل، ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن ريال مدريد يواجه مأزقاً حقيقياً في خط دفاعه، وبوجه خاص في مركز قلب الدفاع، نظراً لأن قائد الفريق سيرجيو راموس يبدو بعيداً عن تركيزه وفي حالة مزاجية غير جيدة، نظراً لفشله في التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي بشأن تمديد عقده، وأصبح حراً في التفاوض مع أي نادٍ آخر اعتباراً من بداية هذا الشهر. وفي المقابل بات النادي الملكي على اقتناع بأن راموس سيرحل عن الفريق هذا الصيف، وهو ما أكده حساب «مدريدي إلى الأبد» على إنستجرام، والذي حظي إعجاب راموس بعمل «Like» على عبارة تقول: «هكذا يعامل ريال مدريد أساطيره»، ومعها صورة حزينة لقائد الملكي.