18 جراند سلام في «تنس دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021 مشاركة كوكبة من نخبة اللاعبات في العالم، من بينهن تسع من المصنفات العشر الأوائل و17 من قائمة أفضل 20 لاعبة عن الفئة المخصصة للسيدات، واللاتي سيتنافسن على لقب هذه البطولة، وتبدأ منافسات البطولة مع تحدي السيدات 1000 نقطة، التي تنطلق خلال الفترة من 7 وحتى 13 مارس، وتنطلق بعد هذا الأسبوع بطولة محترفي التنس 500 نقطة، من 14 ولغاية 20 مارس، والتي سينضم إليها كوكبة من أشهر لاعبي التنس حول العالم.

ولعلّ ما يميز نسخة البطولة الحالية لفئة السيدات تواجد لاعبات يتقاسمن 18 لقباً في البطولات الكبرى «جراند سلام»، ست منهنّ تصدّرن قائمة التصنيف العالمي لفترة من الزمن، إلى جانب مشاركة المصنفة الأولى عالمياً آشلي بارتي لأول مرة لها في بطولات دبي، والتي حققت نتائج مبهرة خلال العام 2019، تضمّنت فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة وبلوغها الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، إضافة إلى نيلها جائزة «دون أوورد»، التي تُعدّ أعلى وسام رياضي في بلدها أستراليا.

وبدورها، تسعى سيمونا هاليب، المصنفة الثانية على العالم، إلى الحفاظ على لقبها ودخول تاريخ البطولة الممتد على 21 عاماً كثالث لاعبة تتوّج بثلاثة ألقاب فيها بعد عامي 2015 و2020، حيث تمكّنت كلّ من جوستين هينين (حاملة الرقم القياسي بأربعة ألقاب) وفينوس ويليامز (ثلاثة ألقاب) من تحقيق هذا الإنجاز من قبل.