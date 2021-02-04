فئة الشيوخ تدشن دوري الإمارات للصيد بالصقور

دبي (الاتحاد)

شهدت بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الإعلان عن إطلاق منافسات فئة «الشيوخ»، ضمن دوري الإمارات للصيد بالصقور، المبادرة المشتركة من نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم الإعلان عن إقامة منافسات أشواط «الشيوخ» في النسخة الثانية للدوري، بمشاركة 6 فرق، وهي: الظفرة، «أف 3»، بينونة، «أم 7»، «أف 3 – إس»، والنيف، على أن تقام جولتان في دبي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وجولتان في أبوظبي يومي 17 و18 فبراير.

وسيقام النهائي في أبوظبي 19 فبراير الجاري، ليكون المجموع خمس جولات تزيد من القوة في النسخة الثانية من منافسات الدوري، الذي انطلق في الشهر الماضي مع إقامة جولات فئة «العامة».

وأكد سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، رئيس اللجنة المشتركة المنظمة لدوري الإمارات للصيد بالصقور، أن الدوري انطلق بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، ويسعدنا أن تتواجد فئة الشيوخ في هذه النسخة، بما يضيف المزيد من القوة، ويساهم في تعزيز انتشار رياضة الصيد بالصقور على نطاق المجتمع المحلي والإقليمي والداعية إلى المحافظة على تراثنا الوطني، ونحن تطلعنا منذ العام الماضي في النسخة الأولى استحداث أكبر عدد من المنافسات، حيث بدأنا بالعامة وحالياً ندخل فئة الشيوخ، بنفس طريقة تنافس الفئة العامة من حيث عدد الطيور والأشواط، وهي أربعة صقور رئيسية و8 احتياطية.

وشهدت أشواط الشيوخ بيور جير، في بطولة فخر الأجيال تصدر فريق «أف 3» للمركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرمز، بالطير «أو 483» بزمن 17.252 ثانية، وجاء «بينونة» ثانياً بالطير «بي 45» بزمن 17.333 ثانية، وثالثاً «الظفرة» بالطير «إيه 32» بزمن 17.388 ثانية.

وكسب فريق «أم 7» شوط بيور جير جرناس الرمز، بالطير «حطام» بزمن 16.973 ثانية، كما حقق نفس الفريق المركز الثاني بالطير «نايف» بزمن 17.041 ثانية، وثالثاً «أف 3» بالطير «لهب» بزمن 17.081 ثانية، وحقق فريق «أم أر أم» المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرئيسي، بالطير «بي 9» بزمن 17.569 ثانية، يليه «أف 3» بالطير «752» بزمن 17.578 ثانية، وثالثاً بينونة بالطير «بي 99» بزمن 17.700 ثانية.

وكسب فريق «أف 3» شوط بيور جير جرناس الرئيسي، بالطير «إيه دبليو 7070» بزمن 17.471 ثانية، يليه الظفرة بالطير «إيه 90» بزمن 17.591 ثانية، وثالثاً «أف 3» بالطير «95» بزمن 17.630 ثانية.

ونال فريق «أف 3» المراكز الثلاثة الأولى في شوط بيور جير فرخ النقدي، بالطير «أو 392» بزمن 17.740 ثانية، والطير «بي 80» بزمن 18.071 ثانية، والطير «0001» بزمن 18.111 ثانية.

وفي أشواط العامة ملاك بيور جير، كسب أحمد عتيق المهيري شوط بيور جير فرخ الرمز، بالطير «بي 58»، وتشارك سلطان راشد المنصوري وأحمد سالم بن غدير المركز الأول في شوط بيور جير جرناس الرمز، بالطير «جلمود» والطير «مسبار» على التوالي.