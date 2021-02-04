تغطية شاملة وموسعة على قناة «ياس» لمهرجان محمد بن زايد للهجن باللبسة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية خطة تغطيتها لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل الذي يدشن نسخته العاشرة اعتباراً من السبت بميدان اللبسة العريق في إمارة أم القيوين، ويقام الحدث بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتشمل التغطية التي ستبث على قناة ياس على مدار الساعة، نقل كافة فعاليات المهرجان وسباقاته والأنشطة المصاحبة بـ 18 كاميرا وعربات النقل، يصاحبها تغطية برامجية موسعة، مع بث عدد من التقارير والأفلام الوثائقية والرسائل.

تبدأ التغطية في السابعة مساء اليوم برسالة المحالب والمزاينة التي تقدم يومياً طيلة أيام المهرجان من موقع الحدث، وتنقل تفاصيل المسابقتين الكبيرتين وتلتقي بالمشاركين والمنظمين والحكام وتتبع النتائج والأرقام، يقدم الرسالة المذيع سليم المنهالي ويعدها عمر جمعة.

واعتباراً من الغد ومع انطلاق السباقات، تبدأ التغطية الفنية من خلال استوديو التحليل الفني «خط الانطلاقة» الذي يحلل الأشواط الصباحية والمسائية وأبرز النتائج والتوقيتات، ويتجول مع الفائزين ويعرض آراءهم، يقدم الاستوديو المذيع محمد الحامد ومن إعداد فريق إعداد رياضة الهجن بالقناة، وفي الثامنة مساء وعقب انتهاء الأشواط والفعاليات، ينطلق برنامج «مجلس اللبسة» على مدى ساعة ونصف الساعة يومياً بصحبة أبرز وأشهر محللي الهجن مع المذيع جمال بو شقر، وتتناول الجلسات الحوارية كل ما جرى على مدار اليوم، إضافة إلى لقاءات الملاك والمضمرين وفقرة التحليل الفني عبر جهاز البيرو لتحليل كيفية تحقق فوز المطية الفائزة وباقي الفقرات المحببة لدى المشاهدين، ويركز البرنامج على النتائج والتوقيتات التي تحققت، والبرنامج من إعداد عبد لله عامر وإبراهيم جانم والمراسل سهيل الدرعي

ويصاحب هذه البرامج نقل للسباقات ومسابقتي المزاينة والمحالب والسباق التراثي في هذه النسخة من المهرجان الكبير بشكل ثابت، سواء في الفترة الصباحية أو المسائية، كما ستعرض القناة فيلماً وثائقياً عن الحدث، يحمل اسم «أشرعة المجد» يبث مساء يوم الغد في تمام الساعة التاسعة مساء، وهو من إعداد صلاح جابر وقراءة النص والتعليق بصوت يعقوب السعدي.

وكانت تغطية قنوات أبوظبي الرياضية وقناة ياس بدأت بالفعل بتغطية خاصة عبر رسالة يومية من السبت الماضي لتغطية عملية التسجيل واستعدادات الملاك، وتنطلق مساء اليوم حلقة خاصة من «مجلس اللبسة» خصصت للحديث عن فعاليات مسابقتي المحالب ومزاينة الإبل من خلال الحديث عن كافة تفاصيل الحدث من كل أبعاده.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان اتخذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وسلامة جميع المشاركين في المهرجان من ملاك ومضمرين ومتابعين وإداريين ومنظمين، حيث تقام المنافسات وسط تدابير صحية صارمة، بما يتوافق مع التوجيهات الصادرة للوقاية من فيروس كوفيد-19.

ويشمل المهرجان الذي يستمر حتى 11 فبراير منافسات سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب، وتشمل سباقات الهجن فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، التي تتنافس من خلالها هجن الجماعة على 170 شوطاً و12 رمزاً.. وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا، حيث يحصل الفائزون على كأس، إضافةً إلى مليون ونصف المليون درهم لأشواط الأبكار، وكأس فضلاً عن مليون درهم لأشواط الجعدان، فيما ينال الفائزون في اليوم الختامي المخصص للحول والزمول سيفاً، إضافةً إلى 3 ملايين درهم لشوط الحول الرئيسي، وسيف مع 2.5 مليون درهم لشوط الحول المحليات، وخصصت اللجنة المنظمة بندقية ومليوني درهم لشوط الزمول الرئيسي، وبندقية فضلاً 1.5 مليون درهم لشوط الزمول المحليات، أما جوائز مسابقة المحالب، والتي تنطلق في 4 فبراير، فيحصل خلالها الفائز بالمركز الأول في شوط «عرابي» محليات مفتوح على 50 ألف درهم، وفي شوط «خواوير» محليات مفتوح على 50 ألف درهم، وفي منافسات المزاين والتي تنطلق في 6 فبراير القادم، يحصل الفائزون في فئات «المفاريد والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول» لأشواط الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح على 50 ألف درهم، ويحصل الفائزون في أشواط الشرايا لأبناء القبائل محليات على 50 ألف درهم، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة لبقية الفائزين إلى المركز العاشر.

ويحظى أبناء الإمارة التي تحتضن المنافسات بأشواط خاصة في سباقات الهجن، حيث تخصص الأشواط الأربعة الأولى في الفترة الصباحية من المهرجان لهم، لتوفير فرص التنافس والتحدي للفوز بالناموس في بداية انطلاقة المنافسات.