اتحاد الكرة يؤهل الكفاءات التخصصية بالورش الافتراضية

دبي (الاتحاد)

ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الكفاءات التخصصية، بالشراكة مع مجلس الشارقة الرياضي والأولمبياد الإماراتي الخاص، يواصل اتحاد الكرة الورش الافتراضية عبر برنامج «زووم»، بهدف تطوير معلمي ومدربي الأولمبياد الخاص العاملين بأندية ومراكز ذوي الإعاقة والهيئات الرياضية الأخرى، في محاولة لتمكين هذه الفئة وتوفير أفضل فرص للتدريب الرياضي.

وأكد ‬محمد ‬عبدالله ‬هزام ‬الظاهري ‬الأمين ‬العام ‬لاتحاد ‬الكرة، ‬حرص ‬الاتحاد ‬على ‬التعاون ‬والتنسيق ‬الدائم ‬مع ‬مؤسسة ‬الأولمبياد ‬الخاص ‬الإماراتي، عبر ‬إقامة ‬العديد ‬من ‬الدورات ‬التدريبية ‬وورش ‬العمل ‬التطويرية ‬لرفع ‬كفاءات ‬معلمي ‬التربية ‬الرياضية ‬والمدربين ‬العاملين ‬بأندية ‬ومراكز ‬أصحاب ‬الهمم، ‬والمساهمة ‬في ‬تنظيم ‬الفعاليات ‬التي ‬تستضيفها ‬الدولة.

وقال الأمين العام: الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يحرص دائماً على المشاركة الفعالة في تنظيم مختلف الأحداث الرياضية بالدولة، خاصة الكروية منها، ويُسّخر كل إمكانياته الفنية والبشرية، كما يحرص على إنجاح أي حدث رياضي يُقام على أرض الدولة وذلك ضمن مسؤوليته المجتمعية، ويُولي اتحاد الأنشطة المجتمعية اهتماماً كبيراً لإيمانه العميق بأن الرياضة نشاط إنساني يبني جسور التعاون والتكاتف بين الناس ويعزز الروح الرياضية لدى أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة كان ومازال في طليعة المؤسسات الرياضية التي تسهم في دعم الأنشطة الرياضية بكل تخصصاتها.