بعد توقف 44 يوماً.. دوري اليد يعود بـ 4 مباريات

رضا سليم (دبي)

يعود دوري الأقوياء من جديد غداً بعد توقف دام 44 يوماً عقب الجولة السابعة، بسبب إقامة مونديال الرجال بمصر ومشاركة اللاعبين الأجانب مع منتخبات بلادهم، وشهدت فترة التوقف إقامة كأس الإمارات الذي حقق لقبه فريق الشارقة للمرة الخامسة.

وتنطلق الجولة الثامنة بـ 4 مباريات، حيث يلتقي الشارقة مع العين في قمة الجولة بصالة الملك الشرقاوي، والجزيرة مع النصر بصالة فخر أبوظبي، والوحدة مع شباب الأهلي بصالة الوحدة، ومليحة مع بني ياس بصالة مليحة، وتستكمل الجولة غداً السبت بلقاء الظفرة والوصل بصالة معهد بينونة.

ويتصدر الشارقة قمة الدوري برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة في 6 مباريات، يليه العين في المركز الثاني برصيد 17 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة، وهو ما يجعل القمة بينهما مشتعلة، ففي حالة فوز الشارقة سيؤكد تربعه على القمة، بينما فوز العين سيضعه على القمة، ومن المنتظر عودة المصري علي زين لاعب الشارقة للصفوف بعد مشاركته في مونديال اليد مع منتخب مصر، وأيضاً البحريني علي ميرزا العائد بعد مشاركته مع منتخب بلاده في المونديال.

ويأتي مليحة في المركز الثالث برصيد 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات وخسارة مباراة واحدة، ويلتقي مع بني ياس الأخير برصيد 7 نقاط، وأمام مليحة الحصان الأسود فرصة ذهبية للتقدم للمركز الثاني في حالة خسارة العين أمام الشارقة.

ويسعى النصر الرابع برصيد 15 نقطة لتحسين ترتيبه عندما يلتقي الجزيرة السابع برصيد 11 نقطة، وفض الشراكة مع شباب الأهلي الخامس بنفس الرصيد من النقاط، والذي يسعى هو الآخر لتحقيق الفوز على الوحدة الثامن برصيد 10 نقاط، في محاولة للتقدم في جدول الترتيب.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد قد أجرت تعديلاً على جدول مباريات الدوري بعد تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة إلى شهر ديسمبر المقبل، والتي كان مقرراً أن تقام خلال الفترة من 7 - 17 مارس المقبل بالكويت، حيث كان مقرراً توقف الدوري خلال الفترة من 22 فبراير حتى 30 مارس للمشاركة في الدورة، إلا أن لجنة المسابقات قررت استئناف الدوري، على أن تنتهي المسابقة يوم 9 أبريل المقبل.