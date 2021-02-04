كأس حتا للإسطبلات الخاصة للقدرة في ضيافة دبي

محمد حسن (دبي)

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في الساعة السابعة صباح غدٍ، انطلاق سباق كأس حتا المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كم، بمشاركة أبرز فرسان وفارسات القدرة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى تم ترسيمها باللون الأصفر، وتبلغ مسافتها 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 35 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها باللون الأحمر 25 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

وقد تم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة يوم أمس، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، التي تلزم بأن لا يقل عمر الجواد عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 55 كلجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/ساعة.

وأعلنت اللجنة المنظمة أنه يسمح بالتواجد فقط داخل مدينة دبي للقدرة، للملاك والمدربين والفرسان والأطقم المساعدة، بالإضافة إلى الإعلاميين المصرح لهم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس «كوفيد-19».

ويحمل الفارس سهيل الغيلاني لقب النسخة الماضية من سباق كأس حتا، بعد أن توج باللقب على صهوة الجواد «جساس» من إسطبلات «اس اس» قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 4:26:57 ساعات، وبمعدل سرعة 26.75 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني فارس المنصوري على صهوة «ويستفالا» لإسطبلات ماس، قاطعاً المسافة بزمن قدره 4:27:56 ساعات، فيما حل في المركز الثالث الفارس محمد سهيل غراب على صهوة «دنيش الكويكلي» وهو أيضاً لإسطبلات ماس وسجل زمن وقدره 4:28:46 ساعات.

المراحل

* الأولى: 40 كلم «اللون الأصفر»

* الثانية: 35 كلم «اللون الأحمر»

* الثالثة: 25 كلم «اللون الأزرق»

* الرابعة: 20 كلم «الأبيض»