مانشستر سيتي يواصل انتصاراته وينفرد بصدارة بطولة إنجلترا

واصل نادي مانشستر سيتي انتصاراته وانفرد بالصدارة بعد فوزه على مضيفه بيرنلي 2 - صفر الأربعاء في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وسجل مانشستر سيتي مبكراً عبر البرازيلي غابريال جيزوس عندما استغل كرة مرتدة من الحارس نيك بوب إثر تسديدة قوية للبرتغالي برناردو سيلفا من داخل المنطقة فتابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار الحارس (3).

وفرض مانشستر سيتي سيطرة مطلقة على المجريات وصنع أكثر من فرصة للتسجيل حتى نجح رحيم سترلينغ في ترجمة تمريرة عرضية قوية للألماني إلكاي غوندوغان من داخل المنطقة فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (38).

وهذا هو الفوز التاسع على التوالي لمانشستر سيتي والرابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 47 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد ايفرتون، بفارق ثلاث نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد الذي دك شباك ضيفه ساوثمبتون بتسعة أهداف نظيفة الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

ولم يخسر مانشستر سيتي منذ 21 نوفمبر الماضي.

وحقق مانشستر سيتي الأهم بكسب النقاط الثلاث قبل مباريات حاسمة في سعيه إلى استعادة اللقب.