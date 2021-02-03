رامون لوبيز: أشعر بالراحة في خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

أكد رامون لوبيز مهاجم خورفكان بأنه سيجلس مع مسؤولي النادي قريباً لمناقشة بنود عقده الذي سينتهي خلال الستة شهور القادمة، مشيراً إلى أنه لا يفكر حالياً سوى بتقديم أفضل ما لديه لخدمة الفريق خاصة بتصدره قائمة هدافي الفريق بالدوري.

أضاف: «تركيزي حالياً ينصب في خدمة الفريق ومرتاح جداً بالتواجد في النادي، البيئة جاذبة، وأعتقد بأني سأستمر في النادي في حال اتفاقنا على كل التفاصيل».

وقال لوبيز في حوار خاص لـ «الاتحاد» إنه استطاع التغلب على الصعوبات التي واجهته في بداية الدوري، ومنها الإصابة التي غاب بسببها عن بعض المباريات، وتأثر مستواه كثيرا بهذه الإصابة، ولم يسجل في عدد من المباريات المهمة، لكن بعزيمته الخاصة وبمساعدة الجهاز الفني والإداري نجح في تجاوز هذه المطبات والتفرغ لتسجيل الأهداف، ومنها نجاحه في أن يكون هدافا للفريق.

وأكد لوبيز ثقته التامة خلال فترة الإصابة بأنه قادر على العودة لمستواه لأن الظروف التي بدأ بها الموسم كانت صعبة بعد توقف طويل، ولديه ثقة كاملة بامكانياته لذلك كانت العودة طبيعية جدا للتسجيل بمساعدة جميع الزملاء، أضاف: «سعيد بنجاحي في الفوز بعدد من الجوائز منها جائزة أفضل لاعب في الاستفتاءات، لكنها جوائز شخصية والأهم منها هي خدمتي الحقيقية للفريق بوصفي هدافا له، وهي مهمتي الأساسية التي أتيت بها لخورفكان وأعتقد بأنني نجحت بذلك بشكل كبير».

وحول أسباب تألق النادي في الفترة الأخيرة، وفوزه على الجزيرة وتعادله مع العين قال: الفريق استفاد من تغيير الجهاز الفني وتعيين البرازيلي كايو زاناردي، وكذلك من التعاقد عدد من اللاعبين الجيدين الذين شكلوا إضافة جيدة للفريق، وخاصة في الانتقالات الشتوية، وهي من العناصر المهمة التي ساعدت الفريق على حدوث طفرة جيدة والوصول لمعدل جيد من النقاط على عكس الموسم السابق الذي لم يقدم خلاله الفريق المستوى المأمول إلا بالدور الثاني فقط».

وتطرق لوبيز للحديث حول الصفقة الأهم بالنسبة للفريق وهي استقطاب إسماعيل الحمادي، حيث قال: «الحمادي يعتبر من أهم اللاعبين وهو اسم معروف بدوري الإمارات، ولم يحتاج لوقت كثير في التأقلم مع الفريق وهو إضافة حقيقية للنادي، وكذلك الحال بالنسبة للاعبين الموجودين في الفريق فهم من العناصر الجيدة، أتمنى أن يساعدني الحمادي في تمرير العديد من الكرات أمام المرمى لكي أسجل الأهداف للفريق، وأعتقد بأننا وصلنا لدرجة جيدة من التفاهم».