تأجيل نصف ماراثون رأس الخيمة 2021

رأس الخيمة (الاتحاد)

قررت اللجنة المنظمة لنصف ماراثون رأس الخيمة تأجيل النسخة الخامسة من السباق، الذي كان مقرراً 19 فبراير الجاري في جزيرة المرجان إلى العام المقبل، وجاء هذا الإجراء انطلاقاً من الحرص الشديد في الحفاظ على صحة وسلامة المشاركين والحضور والموظفين على حد سواء في ظل الظروف الحالية. وسيتم تعويض كافة المشاركين الذين قاموا بشراء التذاكر والتسجيل وفق سياسة الإلغاء الخاصة بالسباق، كما سيتم إعطاء جميع المتسابقين المسجلين في الإمارات المعدات والأدوات والميداليات، التي كان من المقرر منحها للمشاركين.