1122 مطية في أول سباقات الهجن بشرم الشيخ

سيناء (الاتحاد)

بدعم اتحاد سباقات الهجن، أقيم على أرضية ميدان جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، صباح الخميس والجمعة الماضيين، أول سباقات الموسم الجديد على مضمار سباق الهجن في شرم الشيخ، بالتعاون مع اتحاد الهجن المصري ومحافظة جنوب سيناء، وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وناصر بن قريع ممثل اتحاد الهجن الإماراتي، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة.

وقال اللواء خالد فودة في تصريحات صحفية: إن رياضات الهجن في شرم الشيخ نجحت بشكل لافت وأصبحت تجذب كل عشاق الهجن من كل محافظات مصر، لافتاً إلى مشاركة 12 محافظة بمجموع 1122 مطية تنافست على مدار 30 شوطاً.

وأكد إنهاء الترتيبات لإقامة مهرجان دولي للهجن بالاشتراك والتعاون مع دولة الإمارات في شهري فبراير ومارس، ثم شهر أبريل في ختام موسم سباقات الهجن واحتفالاً بأعياد تحرير سيناء، معلناً عن تطوير مضمار الهجن وإنشاء قرية للتراث البدوي ومضمار للخيل بنفس المكان ليكون إضافة رياضية وصرحاً رياضياً في مجال رياضة سباقات الهجن والخيول، لتنظيم المسابقات والبطولات الدولية التي تجذب وفود السائحين، بالإضافة لجميع القبائل العربية.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه بجوار مضمار الهجن سيتم إنشاء قرية التراث البدوي، وجارٍ إنشاء مضمار لسباقات الخيل.

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين بالأشواط التنشيطية التي سبقت الفعاليات وأول أشواط السباق الرئيسيّة وفاز بها موسى عودة تياها، سعيد منيفي عليقات، سليم سالم حويطات، رفيع سالم حويطات، محمد سلمى حويطات، محمد سليمان احيوات، محمد حسين احيوات، عبدالله سويلم حويطات، سلامة هليل عزازمة، مصبح سلامة الترابين، راشد مسلم حويطات، عايد سليمان مزينة، خلف سلمى عيايدة، خالد حمد عليقات، محمد سليمان حويطات، سلامة إبراهيم الترابين، سعيد سليمان جراجرة، رمضان عتيق مزينة، محمد حامد شرارت، أحمد الشعبي عوازم، خالد عياد حويطات، خليل أبوعكفة احيوات، خضير سليمان عليقات، عبدالعزيز الزميلي عليقات، أحمد جمعه قرارشة، راشد مسلم حويطات، سلامه إبراهيم ندا الترابين، إبراهيم صباح المزيني، عبد العزيز الزميلي عليقات، أحمد جمعة قرارشة، محمد عويد مزينة، خالد عياد حويطات، أيمن عودة عليقات، سليم حسين حويطات، فرح عتيق مزينة، سلمى محمد عليقات، زايد سليمان تياها، محمود محمد عيد عليقات، نصار سالم احيوات، محمد إبراهيم مزينة، وفرج عميره ترابين.