النصر وخورفكان.. ظروف متباينة

معتصم عبدالله (دبي)

تتصدر الظروف المتباينة ما بين «عدم استقرار» الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة الكرواتي كرونسلاف المتوقع غيابه عن مباراة اليوم في انتظار الإعلان الرسمي عن البديل، مقابل «استقرار» خورفكان مع البرازيلي كايو زاناردي مدرب «العميد» السابق أجواء مواجهة الفريقين اليوم في افتتاح الجولة 15 لدوري الخليج العربي.

وانعكست «الظروف المتباينة» على نتائج الفريقين في الجولات الثلاث الماضية، والتي غابت فيها الانتصارات عن «العميد» في ثلاث مباريات على التوالي كأطول سلسلة عدم فوز في الدوري بالتعادل مع الوحدة 2-2، والخسارة أمام شباب الأهلي 0-1 والجزيرة 0-3، في المقابل حافظ «النسور» على سجله خالياً من الخسارة في ثلاث مباريات على التوالي للمرة الأولى أيضاً في مشوار الفريق بالفوز على الفجيرة 2-1، والجزيرة 3-0، مقابل التعادل في المباراة الأخيرة أمام ضيفه العين 2-2.