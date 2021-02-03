بني ياس والفجيرة.. فوارق هائلة

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف بني ياس الفجيرة في مباراة الفوارق الهائلة والغيابات الكثيرة، حيث إن «السماوي» يحتل المركز الثالث في ترتيب البطولة، فيما يحتل الفجيرة المركز قبل الأخير.

وعلى الصعيد الهجومي، يعد هجوم أصحاب الأرض ثالث أقوى هجوم في دوري الخليج العربي أمام ثاني أضعف دفاع في البطولة، بعدما سكن شباك الذئاب 32 هدفاً في 14 مباراة، فيما يعد دفاع بني ياس هو الأقوى في دورينا، بعدما سكن مرماه 12 هدفاً فقط، في حين أن هجوم ضيوفه هو رابع أضعف خطوط الأندية الأربعة عشر المشاركة، أي أن المواجهة بين خطوط متناقضة تماماً.

وتبقى الغيابات المؤثرة هي مشكلة «السماوي» في هذا اللقاء، لا سيما أنها ربما تؤثر على ظهوره، حيث يفتقد الكثير من العناصر المهمة، أبرزها فواز عوانة قائد الفريق، وربما البرازيلي جواو بيدرو والأرجنتيني خمينيز.