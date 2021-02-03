أنسو فاتي مهدد بجراحة جديدة

القاهرة (الاتحاد)

يبدو أن حالة النجم الدولي الإسباني الشاب أنسو فاتي لاعب برشلونة، لن تسمح له بإمكانية المشاركة في مباراة الصدمة ضد فريق باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب «كامب نو» يوم 16 فبراير الجاري، رغم التأكيدات السابقة بأنه سيلحق بهذه المباراة. فقد كشفت صحيفة «آس» عن حقيقة أن فاتي مازال يعاني من الألم مكان الجراحة التي أجراها في ركبته اليسرى، حيث تتضخم وتنتفخ نتيجة أي مجهود أو حمل عليها، الأمر الذي جعل أطباء النادي، والدكتور رامون كوجات الذي أجرى له الجراحة غير متفائلين ومترددين في تحديد موعد نهائي لعودته.