راشد.. حكم «صغير» في ملاعب «الأقوياء»!

رضا سليم (دبي)

راشد محمد إسماعيل حكم جديد في كرة اليد يخطو خطوات الكبار رغم صغر سنه (مواليد 2004)، يطمح في المجد وصافرة مونديالية رغم الطريق الطويل الذي ينتظره، يحلم بتحقيق الخطوة الأولى بالحصول على الشارة القارية، وبعدها الشارة الدولية، ويعد من الحكام الذين خرجوا من مشروع «الحكم الصغير»، الذي أفرز العديد من أصحاب الصافرة، إلا أنه أصغر حكم يدير مباريات في دوري الناشئين ودوري الشباب.

انضم راشد إلى مشروع الحكم الصغير موسم 2017-2018، وبدأ التحكيم في المهرجانات، ثم البراعم والصغار والأشبال، وأدار هذا الموسم 3 مباريات في دوري الشباب وسط إشارة من مدربين وإداريين في اللعبة، مؤكدين أنه مشروع حكم عالمي، وهو ما دفع إدارة الاتحاد إلى قيده ضمن القائمة المرشحين للحصول على الشارة القارية.

ويؤكد راشد أن بدايته في التحكيم جاءت بالمصادفة، حيث كان يلعب لفريق الشباب قبل الدمج، وقال: «رشحني أحد المدربين إلى ياسر سليم سكرتير لجنة الحكام بالاتحاد لدخول سلك التحكيم، وهنا بدأ التواصل، وكانت رغبتي كبيرة في أن أدخل هذا المجال، والحقيقة أن ياسر سليم قدم لي ولزملائي الكثير خلال السنوات الماضية، ودائماً يحفزنا أن نجتهد كي نحقق هدفنا، والأهم أنه دائماً يقدم لنا النصيحة، ويقوم بتقييم كل مباراة، والتأكيد على الأخطاء حتى لا تتكرر».

وأضاف: «لا أخشى الانتقادات على قراراتي، وكان الأمر في البداية صعباً، وكان الاعتراض على أي قرار يؤثر على نفسيتي، وبعدها اعتدت على هذه الانتقادات، ولم أعد ألتفت لها وهو ما دفعني للأمام، كما أن تعاون كل الحكام الكبار معي وراء ثقل موهبتي، وأدرت المباراة الأخيرة مع الحكم الدولي محمد راشد النعيمي، وطبيعي أن يقوم أصحاب الخبرة بنقل خبرتهم لي، وتعلمت من الملعب قبل أن أقرأ القوانين، وساعدني الحكام سلمان عبدالله وخميس العشر».

وكشف حكم المستقبل عن سر تألقه، وقال: «اللياقة البدنية هي كلمة السر وتعادل 50% من أداء الحكم في الملعب، وهو ما يجعلني أركز عليها وأيضاً أستمع إلى رأي زملائي الحكام، بالإضافة إلى أنني الآن أنظر لمباريات اليد بعين الحكم وليس اللاعب، وتابعت عدداً من مباريات مونديال اليد في مصر، وبالطبع كانت هناك أخطاء من الحكام في المباريات، وهذا أمور طبيعية، والأهم هو شخصية الحكم في الملعب».

وأشار راشد إلى أنه يدرس في مدرسة الوحيدة بدبي في الصف الثاني عشر، وينتظر تخرجه في الثانوية، والانتقال إلى مرحلة الجامعة، وهو ما يفسح له المجال لوقت أفضل لكرة اليد، مؤكداً أن عائلته لم تمانع في دخول سلك التحكيم، بل شجعته على ذلك.