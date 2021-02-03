كلوب: فان دايك يحتاج إلى «معجزة» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بأن النجم الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك قلب دفاع الفريق لن يلعب هذا الموسم، إلا إذا حدثت معجزة.

وكان كلوب أشار من قبل إلى أن فان دايك يمكنه العودة في شهر أبريل المقبل، بعد أن يكون أتم تأهيله على إثر جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في ركبته اليمنى، والتي كان أصيب بها في «ديربي الميرسيسايد» ضد فريق إيفرتون في شهر أكتوبر الماضي.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع «ياهو سبورت»: ما من أحد من الأطباء أخبرني بأن فان دايك سيكون بمقدوره اللعب هذا الموسم، وأنا بدوري لن أقول إن ذلك غير ممكن، وإنما أقول غير محتمل.

ورغم أن الصحافة الإنجليزية كانت تنشر أنباء سارة بشأن قرب عودة فان دايك بعد انتظامه في العلاج الطبيعي وتدريبات التأهيل، إلا أن كلوب يرى أن الأمر ليس سهلاً من الناحية الواقعية، وإن كان أكد أن مكانه محفوظ في قائمة الفريق، سواء في الدوري الإنجليزي، أو دوري الأبطال.

وكانت إدارة «الريدز» توصلت في آخر أيام الميركاتو الشتوي إلى إبرام صفقتين لتدعيم خط الدفاع، وبوجه خاص في مركز قلب الدفاع ليس لتعويض غياب فان دايك وحده، وإنما أيضاً لتعويض غياب الإنجليزي جوي جوميز، والكاميروني جويل ماتيب قلبي الدفاع الآخرين حتى نهاية الموسم، حيث ضمت إدارة ليفربول المدافع التركي أوزان كاباك من شالكة الألماني، والمدافع الإنجليزي بنيامين ديفيز لاعب بريستون نورث إند، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.