«الهيئة» تعتمد تشكيل مجالس إدارة الاتحادات الرياضية

دبي (وام)

ثمّن معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لأصحاب الإنجازات الرياضية للعام 2019.

جاء ذلك خلال رئاسة معاليه الاجتماع الأول لسنة 2021 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي عقد ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للهيئة والأمناء المساعدين، والذي قدم من خلاله معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة شكره لمعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما أنجزه خلال فترة رئاسته مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وجهوده في الارتقاء بالرياضة الإماراتية.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية لكرة اليد برئاسة نبيل محمد بن عاشور والدراجات برئاسة منصور جمعة بوعصيبة وكرة السلة، برئاسة اللواء إسماعيل عبدالله القرقاوي للدورة 2020-2024، وذلك بعد ما أسفرت عنه انتخابات مجالس إدارات هذه الاتحادات في وقت سابق من العام الماضي.