«كراون» يواجه «مهيب» في 2000 جينيز بميدان

دبي (الاتحاد)

ينظم مضمار ميدان مساء الغد، فعاليات الحفل الثالث لكرنفال كأس دبي العالمي، ويتألف من ستة أشواط، أبرزها سباق فايربريك ستيكس (للفئة الثالثة)، وبطولة 2000 جينيز الإماراتي، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 549 ألف دولار برعاية موانئ دبي العالمية، ويجتذب سباق فايربريك ستيكس لمسافة الميل الرملي، ست خيول، أبرزها «ماترهورن» الفائز بلقب الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم، و«هايبوثيتكال»، الفائز في مشاركته الأولى بميدان.

وينافس «كمبير» بقوة في السباق، فيما يسعى «سيكريت أمبيشن» الذي كان وصيفاً في سباق دبي كريك مايل في 2019، لخطف اللقب، وهناك «أواسيس شارم» الفائز من قبل، ويدفع المدرب سينترا بيريرا بالجواد «ترانكافيرو» في مشاركته الأولى.

وتجتذب النسخة الـ22 من بطولة 2000 جينيز الإمارات (للفئة الثالثة) في الشوط الثالث لمسافة الميل، ستة أمهار في عمر الثلاث سنوات، أبرزها ممثل جودلفين «نافال كراون» صاحب التصنيف البالغ 104، الذي يسعى لإضافة اللقب الحادي عشر لجودلفين، وينافسه «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الفائز في جبل علي وهو المرشح الأول للفوز.

وينافس «جراند دبي» الفائز في بداية الموسم، و«زو ستورم» الفائز مرتين، وهما بإشراف علي راشد الرايحي، كما يشارك «مشاكل» الفائز بفارق 7 أطوال وبلغ سعر شراؤه 640.654 دولار أميركي ولن يكون صيداً سهلاً «أنكل حامد».

ويسعى بطل القرهود سبرينت «إمبورتانت ميشن» إلى الفوز في أول أشواط الحفل لمسافة 1200 متر – هانديكاب، وتجدد المواجهة بينه وبين الوصيف في ذلك السباق «بيهيفيورال بياس»، كما يدفع سيمار بالفائز على ذات المضمار والمسافة «لافاسبين».

ويسعى مدرب جودلفين سعيد بن سرور من خلال «فيرست سمايل» و«لاست صنسيت» إلى الفوز بتحضيري سباق ميدان كلاسيك لمسافة 1400 متر عشبي- شروط، في الشوط الخامس بمشاركة 8 خيول، وينافس «أجمل» و«هوا بلادي»، «توبر بيل».

وتسعى خيول جودلفين للاحتفاظ بلقب كأس ميدان (قوائم ـ تكافؤ) لمسافة 2810 أمتار – عشبي، حيث يدفع بثلاثية على رأسها «إسبوليني» و«غوست واتش» و«مونلايت سبيريت»، بإشراف شارلي آبلبي.

ويسرج سعيد بن سرور «ديزرت فاير» الفائز في ميدان قبل عامين، بالإضافة لـ«دبي فيوتشر» و«فولكانيك سكاي»، وهناك «جلوبال هيت» الفائز على ذات المضمار والمسافة، وينافسها «كوميونيكيه».

ويتنافس كل من «فال أوف كينت»، و«سيلفر لاين» ورفيقته في الإسطبل «فاينال سونج»، في ختام الأمسية بسباق ليستد هانديكاب لمسافة 1200 متر – عشبي، ويمثل خيول جودلفين «مان أوف بروميس» و«أوتومان كورت»، وهناك «فليتينج برينس».