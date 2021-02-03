شباب الأهلي يتصدر «نخبة السيدات» في «السلم للدراجات»

دبي (الاتحاد)

أطلق الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، شارة بداية سباق النخبة للسيدات وهو السباق الأخير من النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، بإقامة سباق النخبة للسيدات لمسافة 106 كلم ومشاركة 75 متسابقة من 24 جنسية في منطقة سيح السلم وجاء السباق قوياً بسرعة عالية بلغ معدلها أكثر من 42 كلم في الساعة.

وحقق فريق شباب الأهلي المركز الأول على صعيد الفردي والفرقي، في الفردي حيث أحرزت مارتا باستيانيلي من فريق شباب الأهلي المركز الأول بعدما قطعت مسافة السباق بزمن وقدره 2,33,57 ساعة، تليها زميلتها في نفس الفريق آنا تريفيسي من شباب الأهلي بالمركز الثاني، وجاءت بالمركز الثالث سماح خالد من فريق شرطة دبي، فيما نال فريق شباب الأهلي المركز الأول للفرق، يليه ثانياً فريق شرطة دبي، وثالثاً فريق ووش، وقام بتتويج الفائزات عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رؤيته وحضوره ودعمه ورعايته التي وضعت البطولة في صدارة البطولات ووفرت لها أسباب التطور والنمو، وهو ما أنعكس على النسخة الخامسة التي شهدت زيادة في عدد السباقات التي وصلت إلى 6 سباقات لمختلف الفئات ومشاركة نحو 500 متسابق من الهواة والمحترفين من الرجال والسيدات والفرق من مختلف الجنسيات.

وأضاف: سعادتنا في أن البطولة لم تشهد أي حوادث، كما أنها جاءت خالية تماماً من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع سعينا لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والفحوص للمشاركين والعاملين لضمان صحة وسلامة الجميع، إلى جانب التأكد من خلو المسارات من أي عوائق ووضع مبدأ السلامة أولاً للمشاركين والفرق الإدارية والمتابعين فكانت بطولة ناجحة بجميع المقاييس على المستوى الفني وزيادة تشجيع الممارسين وزيادة عددهم والمستوى الصحي والتنظيمي.

كما تقدم الفلاسي، بالشكر إلى الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بإطلاق شارة الانطلاق لسباق النخبة للسيدات، ومتابعته لمجريات السباق، بما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم الرياضيين وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج والأداء خلال المنافسات.

وأكد محمد الموسى، رئيس اللجنة اللوجستية، أن التزام المتسابقات والفرق بالمسار الدقيق الذي وضعته اللجنة المنظمة، ساهم في زيادة قوة المنافسة في السباق وانعكس على سرعة المجريات من خلال سعينا لتوفير أفضل مسار ممكن لاستخراج أقصى قدرات المتسابقات ورفع روح التحدي حتى لحظة الوصول إلى خط النهاية.

وعبر ماجد البستكي، رئيس اللجنة الإعلامية، عن تقديره لجهود وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي ساهمت في متابعة تفاصيل البطولة لحظة بلحظة، ما انعكس على وصول الحدث إلى العالمية من خلال التغطية التي نالها من قبل وكالات الأنباء العالمية والمتابعة للمستويات التي تقدمها البطولة وحجم المشاركة الكبير من جنسيات مختلفة تعكس أجمل لوحات الإبداع على أرض التسامح والمحبة والخير.

وكشف رامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والترويج، أن عدد المشاركات في سباق النخبة للسيدات بلغ 74 متسابقة من 24 جنسية مختلفة، من دول: الإمارات، أستراليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، مصر، فرنسا، ألمانيا، هنجاريا، إيرلندا، إيطاليا، الأردن، كازاخستان، المغرب، الفليبين، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السودان، السويد، سوريا، تركيا، أوكرانيا والمملكة المتحدة.

وأضاف: جاءت مشاركة المتسابقات بواقع 17 متسابقة بشكل فردي، و58 متسابقة من 11 فريقاً، وهي: ووش، شرطة دبي، إيرويركس، نادي أبوظبي للدراجات، الوثبة، سيكل هب، ياسي، شباب الأهلي، بي أر، في سي الإمارات، وفريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.