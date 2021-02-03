اتحاد الكرة يؤكد قدرته على تنظيم واستضافة مجموعات الأبطال والمنتخبات

معتز الشامي (دبي)

أكد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، قدرة الإمارات على تنظيم واستضافة أي منتخبات أو أندية، مشيراً إلى أن الاتحاد مد المهلة للأندية الأربعة التي ستمثل الكرة الإماراتية في دوري أبطال آسيا، لحسم أمورها بشأن طلب استضافة وتنظيم مباريات دوري الأبطال لنسخة 2021 التي تنطلق أبريل المقبل.

وأوضح أن نادي الوحدة أرسل موافقته، على استضافة المجموعة الخامسة حال حقق الفوز في الدور التمهيدي على الزوراء 7 أبريل وتأهل لمجموعته، وقال ابن هزام: «تلقينا رسالة من شباب الأهلي تفيد بالاعتذار عن الاستضافة، ولم نتلقّ رداً من بقية الأندية، وبالتالي سننتظر لحين اتضاح الصورة قبل حسم الأمور، كما سيكون هناك اجتماع مع مسؤولي الاتحاد الآسيوي لبحث الأمور كافة».

ولفت ابن هزام إلى أن اتحاد الكرة سبقت له استضافة معسكرات لمنتخبات صديقة وشقيقة حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترات الماضية وفي ظل أزمة «كورونا»، وكانت كل الأمور التنظيمية على خير ما يرام.

وعن مطالب الاتحادين التايلاندي والماليزي بتأجيل مباريات تصفيات كأس العالم، قال: «لم نتلقّ أي شيء، ولكن سننتظر موقف الاتحاد الآسيوي ونتشاور مع مسئوليه بشكل مباشر للتوصل لحلول ترضي جميع الأطراف، وفي حالة وجود نية للتأجيل، فسنتقدم بالتأكيد بطلب استضافة مباريات مجموعتنا، خصوصاً أننا سنلعب 3 مباريات على ملعبنا ومباراة واحدة خارجه، وهي مباراة إندونيسيا، وبالتالي سيكون من الأفضل أن نطلب استضافة المجموعة بالكامل في يونيو المقبل، ولكن أيضاً هذا الأمر سابق لأوانه، وسيواصل المنتخب الوطني تحضيراته لمباريات ماليزيا وإندونيسيا في مارس المقبل بنفس القوة والتركيز لحين اتضاح الصورة كاملة».