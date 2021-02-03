العين يوقع على مذكرة تفاهم تاريخية مع مكابي حيفا

العين (الاتحاد)

أعلن ناديا العين ومكابي حيفا، عن توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين الناديين الإماراتي والإسرائيلي، عبر تقنية الاجتماعات المرئية «عن بُعد»، وجاء الإعلان الرسمي للحدث التاريخي المهم خلال البث المشترك من مدينتي العين وحيفا، حصرياً على قناة العين، شهد مراسم توقيع الشراكة، يعقوب شاحار، رئيس نادي مكابي حيفا ومحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، وأوزي مور، نائب رئيس نادي مكابي وراشد عبدالله، المدير التنفيذي لنادي العين وعساف بن دوف، المدير التنفيذي لنادي مكابي.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، في كلمته التي ألقاها خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، «أهنئ الجميع بالشراكة التاريخية، ولا بد من التأكيد على التزامنا بتعاليم ديننا الحنيف، والمضي على نهج قيادتنا الرشيدة، وأعتقد أن الشراكة مع نادي مكابي خطوة مهمة في التأكيد على رسالة ودور الرياضة في تعزيز مفهوم التسامح، وترسيخ مبدأ السلام بين الشعوب، كما تهدف المذكرة، إلى تدعيم سياسة التعاون ومد جسور التواصل بين الناديين، في مختلف المجالات، تسويقياً، فنياً، استثمارياً، تجارياً، إعلامياً ورياضياً، بين الناديين الكبيرين».

محمد بن ثعلوب

وكشف عن موافقة الناديين على إقامة وديتين، تحت عنوان «مباراتي السلام» الأولى يستضيفها استاد هزاع بن زايد، على أن تكون المباراة الثانية في مدينة حيفا وسيتم تحديدهما لاحقاً.

وبدوره استهل رئيس نادي مكابي حيفا، يعقوب شاحار كلمته في مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، بالتهنئة الصادقة للشعبين الإماراتي والإسرائيلي على اتفاقية السلام التاريخية، مؤكداً: «لا يوجد شيء أهمّ من السلام بين الشعوب في العالم، والصداقة والودّ بين الإنسان وأخيه الإنسان وقدسية الحياة، ويسعدني أن أعيش هذه اللحظة المهمة في تاريخ كرة القدم، الإسرائيلية والإماراتية، والرياضة بشكل عام أصبحت جسراً بين الثقافات والشعوب، والتواصل مع أصدقائنا الجدد في العين أروع مثال على ذلك، وهذا التواصل طبيعيّ لأنّ حيفا هي مدينة مميّزة يتعايش فيها ستّ ديانات مختلفة بسلام ومحبة، وهم يشتركون جميعاً في حبّ الحياة، الرياضة وكرة القدم».

وأكمل: منذ ريعان الشباب ارتبطت بالرياضة عاشقاً ومحباً، وهذه هي السنة التاسعة والعشرون لي كرئيس لنادي مكابي حيفا لكرة القدم، خلال هذه الفترة مررنا بعملية ثقافية ورياضية فريدة من نوعها وفخور برئاسة نادٍ يساهم من أجل المجتمع، يربط بين الناس والثقافات، ويثقّف الأطفال والشباب على التسامح، وحبّ الرياضة واحترام الآخرين بغضّ النظر عن العرق، والدين والجنس.

وزاد: يسعدنا في نادي مكابي حيفا أن نمضي قدماً مع نادي العين نحو تعزيز علاقتنا، ونثق تماماً أننا وجدنا الشريك المناسب «العين» النادي الأكبر والأكثر جماهيرية في دولة الإمارات، صاحب الإنجازات الكبيرة، ورؤية النادي تتسق مع رؤيتنا في الثقافة الرياضية المشتركة والمساهمة من أجل المجتمع لتحقيق مستقبل أفضل، وقال إنه يأمل أن يُنمّي التعاون بين الناديين شجرة عالية شامخة وارفة الظلال ذات جذور متينة وأغصان قوية وأوراق خضراء تقود الشعبين معاً نحو المستقبل.

يعقوب شاحار

وأعرب أوزي مور، نائب رئيس نادي مكابي عن فخره وسعادته بشراكة ناديه التاريخية مع العين الإماراتي، متمنياً أن يستمر التعاون بين الناديين الكبيرين نحو تعزيز القيم الرياضية والثقافية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف: العين ومكابي حيفا لديهما رؤية مشتركة، ويتمتعان بثقافة البطولات ويتطلعان دائماً إلى تحقيق إنجازات رياضية، كما يهتمان بالمساهمة في تقديم الخدمات المجتمعية على الصعيدين التعليمي والثقافي، وإعلاء قيم المساواة والتسامح والمحبة والإنسانية.

وقال راشد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، في الكلمة التي ألقاها خلال مراسم التوقيع: يسرنا ويشرفنا التوقيع على مذكرة التفاهم التاريخية، بين العين ونادي مكابي حيفا الإسرائيلي، الخطوة غير المسبوقة على مستوى الأندية في المنطقة، تأتي التزاماً منا في العين بالمضي قدماً على نهج قيادتنا الرشيدة، وإيماناً منا بأن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة، كونها تجسد المعاني الحقيقية للشعور بالمسؤولية والوفاء والانتماء والتضحية، لذلك نجد الأندية الكبيرة على المستوى العالمي ظلت تحمل على عاتقها مسؤوليات عظيمة وتعمل على تحقيق أهداف سامية ونبيلة تتسق مع الرؤية والقيم والمبادئ التي ترتبط بنشر ثقافة التسامح، ومد جسور المحبة والسلام، وترفض العنصرية بشكل قاطع.

وأعرب المدير التنفيذي للعين عن بالغ تقديره للأشقاء في نادي مكابي حيفا والاتحادين الإماراتي والإسرائيلي ورابطتي كرة القدم بالبلدين وكل من ساهم في إنجاح الشراكة، متمنياً أن يعم السلام في الأرض، وأن يرفع الوباء والبلاء عن العالم أجمع، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها، وتحتشد ملاعب كرة القدم مجدداً بالجماهير.

وحظيت تغطية الحدث التاريخي على قناة العين باللغتين العربية والعبرية، باهتمام لافت من وسائل الإعلام العالمية، كما حرصت القنوات الرسمية الإسرائيلية على التنسيق المباشر مع إدارة قناة العين، وتم التوصل إلى اتفاق حول الحصول على حقوق البث المشترك، عبر عدة قنوات عبرية بين العين وحيفا.

وشارك في تغطية قناة العين المذيعة الإسرائيلية والنجمة المشهورة، لونا منصور، والتي تولت مهمة التقديم من استاد مكابي حيفا بإسرائيل، وشاركها تقديم فقرات مراسم التوقيع على المذكرة، ثامر الصياح، مذيع قناة العين، من دار الزين باستوديوهات القناة في استاد هزاع بن زايد، خلال البث المشترك في تغطية الحدث تحت عنوان من العين إلى حيفا.