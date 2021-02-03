أندية الخليج العربي تبدأ «حصاد الشتاء» مع انطلاقة الجولة 15

دبي (الاتحاد)

مع إغلاق باب الانتقالات الشتوية الاثنين الماضي وإكمال الأندية إعادة ترتيب الأوراق المبعثرة، تعاود عجلة دوري الخليج العربي الدوران في الجولة 15 والتي تشهد مواجهات مرتقبة على مستوى المنافسة على الصدارة وصراع الهبوط والمنطقة الدافئة.

وتتجه الأنظار غداً صوب استاد آل نهيان الذي يحتضن مواجهة الوحدة «السابع» برصيد 22 نقطة، أمام ضيفه الشارقة المتصدر برصيد 35 نقطة، ويتسلح «الملك» بأفضلية التفوق في آخر ثلاث مواجهات أمام «العنابي» في الدوري، في الوقت الذي يعول فيه أصحاب الأرض على السجل التهديفي الإيجابي، حيث يعد الوحدة أكثر من هز شباك الشارقة في دوري المحترفين برصيد 47 هدفاً.

ويشهد استاد آل مكتوم الظهور الأخير للنصر تحت القيادة الفنية لمدربه الكرواتي كرونسلاف، في المواجهة أمام ضيفه خورفكان الذي يقوده البرازيلي كايو زاناردي المدرب السابق للعميد، ولن تكون مهمة «العميد» صاحب المركز الرابع في استعادة ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الثلاث الماضية سهلة أمام «النسور»، بعدما حافظ الأخير على سجله خالياً من الخسارة في الجولات ذاتها.

وستكون الفرصة مواتية أمام بني ياس لتجاوز آثار خسارة الجولة الماضية أمام الوصل 0-2، حينما يستضيف الفجيرة صاحب المركز الأخير، ويدعم تاريخ المواجهات بين الفريقين أفضلية «السماوي» الذي لم يسبق له الخسارة أمام «الذئاب» في الدوري، بالفوز في 4 مباريات والتعادل في 3.

وتستكمل مباريات الجولة أمسية الجمعة بإقامة أربع مباريات تجمع الظفرة والجزيرة، الوصل وحتا، اتحاد كلباء وعجمان، والعين وشباب الأهلي في قمة الختام المرتقبة، بعدما غابت نتيجة التعادل السلبي في كل المواجهات الـ23 السابقة والتي جمعت الفريقين في دوري المحترفين.

مباريات الجولة 15

الخميس 4 فبراير 2021

النصر – خورفكان، 17:30

بني ياس – الفجيرة، 17:30

الوحدة – الشارقة، 20:15

الجمعة 5 فبراير 2021

الظفرة – الجزيرة، 17:30

الوصل – حتا، 17:30

العين – شباب الأهلي، 20:15

اتحاد كلباء – عجمان،