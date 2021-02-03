أبو الشوارب: النجم «عموري» غير مطلوب في «العميد»!

معتصم عبدالله (دبي)

قطع عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس شركة النصر لكرة القدم، باستمرار سياسة «الأبواب المفتوحة» أمام جماهير «العميد» في أي وقت من الأوقات داخل أسوار النادي، مشدداً في الوقت ذاته على أنه ليس ملزماً بالرد على كل من يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أبو الشوارب أن النادي يحظى بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، والشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي، لافتاً إلى المتابعة اليومية لرئيس مجلس إدارة النادي للعمل بشكل عام وأحوال الفريق الأول والأجهزة الفنية.

ووصف رئيس شركة النصر لكرة القدم أوضاع النادي الحالية بالجيدة، وقال: «أمورنا في النادي جيدة للغاية، وخسارة مباراة ليست نهاية المطاف، فالفريق منافس على كل البطولات من واقع تواجده في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، علاوةً على دوري الخليج العربي، رغم فارق النقاط مع المتصدر وليس هنالك مستحيل في كرة القدم».

وأضاف: «صحيح أن هناك بعض الأخطاء الفنية، لكن الإدارة لم تقصر في عملها ووفرت الكثير للفريق، ويعلم الجميع أن كل عمل مقدم قد تصاحبه بعض الأخطاء، ولكن المؤكد أنا ما زلنا في صلب المنافسة على كل الجبهات».

ورداً على حالة عدم الرضى لدى جماهير «العميد»، علق أبو الشوارب قائلاً: «تحدثت مسبقاً، جمهور النصر جزء من النادي، وأنا شخصياً أحد جماهير الفريق بغض النظر عن تواجدي في الإدارة، كوني في المقام الأول محباً ومشجعاً، وأعيدها مجدداً أبوابنا مفتوحة وستظل مفتوحة أمام أي ملاحظات في أي وقت، ولم نرفض مقابلة أي شخص يرغب في تقديم أي ملاحظات واقتراح أي حلول، لكننا لسنا ملزمين بالرد عبر وسائل الاتصال الاجتماعي»، ونوه إلى دور مجلس جماهير النادي وحرصهم الرد على كل الاستفسارات.

عبدالرحمن أبو الشوارب

وتابع: «النصر بيتنا الكبير ولا بد من الحفاظ على خصوصية البيوت، وينبغي الحديث عن كل ما يتعلق بالنادي داخل البيت الكبير، فليس كل معلومة تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها صحيحة».

وحول وضع الجهاز الفني والسعي للتعاقد مع مدرب جديد، قال: «لا يستطيع أي نادٍ الاستغناء عن جهازه الفني ما لم يكن هناك بديل، وقدوم أي مدرب جديد هو رهن التفاوض، وكنا أكثر وضوحاً في البيان الصادر عن النادي مؤخراً بشأن تواجد كرونسلاف في قيادة الفريق التي من الممكن أن تستمر لأسبوع أو شهر أو حتى سنة، ولكن يبقى التغيير سنة الحياة»، مؤكداً على أن الإعلان عن المدرب سيكون عقب التوقيع.

ورداً على تأثير تغيير الجهاز الفني على الفريق في وسط الموسم، أوضح أبو الشوارب: «في بعض الأحيان تحتاج إلى اتخاذ قرار لمصلحة الفريق، أقلنا سابقاً البرازيلي كايو بعد نحو 3 مباريات في بداية الموسم الماضي، كون المدرب لم يوفق مع النصر عكس مشواره الحالي مع خورفكان، وتغيير المدرب في أي وقت أمر جائز وطبيعي، إذا لم تكن النتائج على النحو المطلوب»، لافتاً إلى أن الإعلان عن إقالة موظف أو مدرب تتطلب في المقام الأول البحث عن البديل المناسب.

وعن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، قال: «نفاوض أكثر من مدرب وإذا ارتأينا أن هناك مدرباً مناسباً قد ينقل الفريق إلى مرحلة أفضل سيجري إعلان التعاقد معه، ويبقى التغيير أمراً طبيعياً في كرة القدم».

وعلق أبو الشوارب على تعاقد ناديه مع الأوزبكي خامدمواف المعار لحتا، قائلاً: «ننظر إلى التعاقدات مع اللاعبين من زاوية أخرى ولدينا رؤية مختلفة في الاستثمار في اللاعبين، وخامدمواف صاحب خبرات جيدة وهو لاعب دولي في منتخب بلاده»، لافتاً إلى أن النصر فاوض عدداً من اللاعبين بحثاً عن الأفضل، ولكن حسب ميزانية محددة.

وأغلق رئيس شركة النصر لكرة القدم الباب أمام إمكانية التعاقد مع اللاعب عمر عبدالرحمن، وقال: «عموري نجم كبير نتمنى له التوفيق دائماً، ولكننا لا نرغب في التعاقد مع أي لاعب حالياً حتى ولو كان لاعباً حراً»، مشيراً إلى أهمية النظر إلى الميزانية، كون أن بعض اللاعبين تكون قيمة عقوداتهم كبيرة حتى وإن كانوا غير مرتبطين بأي نادٍ.

وحول على إمكانية التجديد مع حبيب الفردان مع دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة، قال: «الفردان لا يزال يرتبط بالنادي، ولا يوجد لاعب لا نفتح معه قنوات للتفاوض».

وتعليقاً على التألق اللافت للإسباني نيجريدو لاعب النصر الحالي مع ناديه الحالي قادش في الليجا، قال: «نيجريدو تميز خلال مشواره مع النصر وقدم كل ما عنده، ولكن تبقى في النهاية نقاط معينة خلال التفاوض، إذا لم يتم فيها التوصل لاتفاق تجعل من الصعب استمرارية أي لاعب».