«الطلقات الفارغة» تقتل شغف الجماهير!

مراد المصري (دبي)

المهاجم مهمته تسجيل الأهداف مهما كلف الأمر، الأمر يتطلب المحاولة والتسديدة بأكبر قدر ممكن، لكن بعض المهاجمين هذا الموسم رفعوا شعار التسديدات الغزيرة مقابل الأهداف المحدودة في دوري الخليج العربي، حيث نقصتهم الدقة وتحولت كراتهم إلى أشبه بالطلقات الفارغة التي تسبب المعاناة للجماهير، التي تنتظر أن ترى هذه الكرات داخل الشباك بفارغ الصبر.

التوجولي لابا لاعب العين أكثر من سدد بـ 47 مرة، لكنه سجل 5 أهداف فقط بنسبة نجاح 10.6% فقط، ولم يكن حال زميله الأنجولي ويلسون إدواردو أفضل، بعدما سجل 3 أهداف من 35 تسديدة بنسبة نجاح تبلغ 8.5%.

ظهر تراجع واضح لسيباستيان تيجالي مع النصر، وهو القناص الذي اكتفى بتسجيل 5 أهداف من 38 تسديدة بنسبة نجاح تبلغ 13%، فيما سدد زميله ريان مينديز 26 مرة، لكنه سجل 3 أهداف فقط بنسبة 11.5%.

اللغز كان البرازيلي كارلوس إدواردو الذي سدد 31 مرة، لكنه سجل 3 أهداف فقط مع شباب الأهلي بنسبة 9.6% فقط.

من جانبه، سجل فابيو ليما 7 أهداف مع الوصل، لكنه احتاج إلى 33 تسديدة للوصول إلى هذا الرقم، مقارنة مع زميليه البرازيلي فيجريدو، الذي سجل نفس العدد من الأهداف من 22 تسديدة، فيما سجل علي صالح 4 أهداف من 16 تسديدة فقط برقم مميز.

من جانبهما، اكتفى بهدف يتيم كل من طحنون الزعابي لاعب الوحدة من 19 تسديدة، بنسبة 5%، وسلطان الشامسي لاعب بني ياس الذي سدد 16 مرة بنسبة 6%.

التوجولي ملابا مهاجم اتحاد كلباء سدد 30 مرة وسجل 4 أهداف فقط، لتتراجع دقته مع «النمور» إلى نسبة 13%، كما عانى الإيفواري بوبكر تراولي للوصول إلى الشباك مع عجمان، وسجل 3 أهداف من 31 تسديدة.

وهناك لاعبون لم يسجلوا أي هدف لحد الآن، يتقدمهم الأرجنتيني راميرز لاعب حتا الذي حاول بـ 17 تسديدة، والبرازيلي لوان لاعب الشارقة الذي سدد 15 مرة، وعلي عيد لاعب الفجيرة وهداف دوري الرديف في الموسم الماضي الذي قام بـ 10 تسديدات دون نجاح، فيما سدد عمر جمعة لاعب خورفكان 9 مرات دون أن يكتب له النجاح.