«الشارقة» و«العين» و«الثقة» يحصدون التميز في «كأس القوس والسهم»

الحمرية (الاتحاد)

أقام اتحاد القوس والسهم منافسات المرحلة الأولى من بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم في نادي الحمرية، وسط مشاركة كبيرة وتنافس قوي في الفئات الخمسة الرئيسية، بما يأتي وفق الاستراتيجية للاتحاد الساعي لنشر وتعزيز قاعدة الممارسين وبناء الأبطال وتطوير مهاراتهم على المدى الطول.

وتفوق نادي الشارقة الذي حصد المركز في فئة القوس الأولمبي للرجال بوساطة الرامي أسامة سيتي، وجاء ثانياً عبيد الحمادي من نادي الشارقة أيضاً، وثالثاً محمد الكتبي من نادي المدام، كما حصد نادي الشارقة المركز الأول في فئة القوس الأولمبي للشباب، بوساطة محمد يحيى السركال، وجاء راميا الحمرية بالمركزين الثاني والثالث على التوالي وهما خالد رحمة ومحمد عبد الرحمن، وحققت عائشة جاسم العلي من نادي سيدات الشارقة المركز الأول في فئة القوس الأولمبي للسيدات، متقدمة على زميلتها مها الحوسني التي حلت بالمركز الثاني.

وحقق يحيى البلوشي، من نادي الثقة للمعاقين، المركز الأول في فئة القوس المركب لأصحاب الهمم، يليه ثنائي نادي دبي لأصحاب الهمم غلام خورشيد بالمركز الثاني وعبد الرحمن باخوس بالمركز الثالث، وكسب محمد عمرو غانم من نادي العين للفروسية والرماية والجولف المركز الأول في فئة القوس المركب رجال، وبالمركز الثاني نيشانت فيندو من دبي ارشرز، وبالمركز الثالث محمد صالح مبارك من نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وحققت أميرة نادر من نادي العين للفروسية والرماية والجولف المركز الأول في فئة القوس المركب سيدات.

حضر البطولة وقام بتتويج الفائزين، د.سعيد الكعبي رئيس الاتحاد، وصلاح الفلاسي نائب الرئيس، وحسن المزروعي الأمين العام، وعبدالله الظنحاني رئيس لجنة الاتصال والإعلام، وهند الحوسني المدير المالي.

ومن نادي الحمرية، جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة، وعمار المهيري أمين السر العام، وحميد عبيد بن غدير رئيس لجنة الألعاب الفردية.