كأس دبي العالمي يستقطب النخبة في يوبيله الفضي

دبي (الاتحاد)

تم ترشيح نخبة الخيول المهجنة للسباق الأقوى «كأس دبي العالمي» في ذكرى يوبيله الفضي الذي سيقام السبت 27 مارس 2021 بمضمار ميدان، ومن أبرز الخيول المشاركة كنيكس قو، شارلاتان، بيفواك، كرونو جنسس، أديب، ومغول.

وتم قبول 1511 ترشيحاً و762 خيلاً مدرّبة من 19 دولة، ويشهد شوط كأس دبي العالمي للفئة الأولى، وجائزته المالية 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات 176 ترشيحاً، أبرزها ممثل جودلفين غير المهزوم «ماكسفيلد»، وبطل بيجاسوس «كينكس جو».

ويستقطب سباق دبي شيما كلاسيك برعاية لونجين النجم الشهير «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، المصنف الثالث عالمياً في قائمة جوائز سباقات لونجين، ويتصدر القائمة بتصنيف 125، ويشرف على تدريبه وليام هاجس.

ويستقطب شوط دبي تيرف «جروب 1» برعاية موانئ دبي العالمية وجائزته 4 ملايين دولار، نخبة من ألمع الخيول من أبرز الأسماء المتميّزة «لورد نورث» بطل سانت جيمس بالاس ستيكس «جروب 1».

وسبق للخيول الأميركية الفوز 13 مرة بلقب سباق كأس دبي جولدن شاهين لمسافة 1200 متر برعاية جلف نيوز، وتبلغ جائزته 1.5 مليون دولار، وينحصر التحدي بين «سي زد روكيت»، و«ياوبون» بطل دبي جولدن شاهين 2019.

ويستقطب شوط القوز سبرينت لمسافة 1200 متر برعاية عزيزي للتطوير العقاري، نخبة من أبرز الخيول وأقواها من مختلف قارات العالم، ومن أبرزها نجم السرعة في أستراليا والبطل ثلاث مرات لسباقات الجروب1 «بيفواك» لجودلفين بإشراف جيمس كمنجز.

وهناك ثلاثة أشواط للفئة الثانية تستقطب صفوة ونخبة الخيول العالمية وهي: ديربي الإمارات برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وجودلفين للميل بجائزة 750 ألف دولار، وكأس دبي الذهبي برعاية الطاير للسيارات، وجائزته 750 ألف دولار أميركي.

ويستأثر ديربي الإمارات لمسافة 1900 متر باهتمام أبرز الخيول العالمية، ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية أبرزها «جاكيز وريور» بطل جروب 1، و«سوفت ويسبر» ممثل جودلفين، والمتنافسون في سباق جودلفين مايل جروب 2 من مختلف دول العالم يتصدرهم «اليوسف استيت» الفائز ثلاث مرات بسباقات الفئة الثانية، و«مستر فريز» بطل سباق فايتي ستيكس بمضمار كينلاند.

وستتم المرحلة الختامية الإضافية لجميع أشواط يوم كأس دبي العالمي يوم الأربعاء المقبل، حيث سيقوم الأطراف المشاركون بسداد قيمة 0.1% من قيمة الجائزة في الشوط المشارك فيه خيولهم.

أما المرحلة الثانية من الإضافة والإدخالات فستتم يوم الاثنين 8 مارس، حيث يتم تسجيل الخيل مقابل 1% من قيمة الجائزة في الشوط المختار، فيما ستكون المرحلة الثالثة من الإضافة يوم الأحد 21 مارس، حيث يتم دفع 10% من قيمة جائزة الشوط.

ويتم الإعلان عن الخيول المسجّلة للمشاركة بصفة نهائية الاثنين 22 مارس لجميع السباقات ليتم تنظيمها بمستوى لائق ومتميز، فيما تسجل النتائج بطريقة رسمية بما يتماشى مع قوانين الدولة، ويلتزم نادي دبي لسباق الخيل باتخاذ الإجراءات الصحية الصارمة من ناحية التباعد الاجتماعي.