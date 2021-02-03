أصحاب الهمم يثمنون مكرمة أصحاب الإنجازات

دبي (الاتحاد)

رفع محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على مكرمة سموه لأصحاب الإنجازات الرياضية في عام 2019، قال: المكرمة السنوية تعكس بشكل جلي الحرص والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين، وبأنها تقدّر جهود أصحاب الإنجازات الذين رفعوا علم وطننا الحبيب في جميع المحافل الدولية التي شاركوا بها، مؤكداً أن هذه المكرمة ستشكّل حافزاً إضافياً كبيراً للرياضيين من أجل تكثيف الجهود والتدريبات، ومواصلة الإنجازات لتمثيل الدولة مستقبلاً بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف: التكريم ليس بجديد على قادتنا وحكومتنا الرشيدة، والتي تشجع دائماً أبناءها من الرياضيين، وعلى رأسهم أصحاب الهمم، وتذلل لهم الصعوبات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، ووضع رياضة الإمارات ورياضة أصحاب الهمم في الريادة دائماً، ولافتاً إلى أن المكرمة حافز كبير، لبذل أقصى جهد، فمن يحقق إنجازاً ما، فعليه أن يثق بأنه سيحظى بالتكريم من جانب قادتنا الكريمة، متوجهاً بالشكر لجميع الرياضيين الأبطال وخصوصاً أصحاب الهمم منهم، لأنهم أهل للتكريم وأصحاب الإنجازات الرياضية التي وضعوا من خلالها بصمتهم الواضحة في المحافل الرياضية الدولية، ليساهموا بذلك في رفع علم الإمارات خفاقاً في أهم المحافل الدولية.

من جهته، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية أن رياضة أصحاب الهمم تعيش في كل عام يوماً سعيداً، يتمثل بتقديم هذه المكرمة لأبنائه الرياضيين من أصحاب الإنجازات، منوهاً بأن أسرة رياضة أصحاب الهمم عاشت أياماً سعيدة، بصعود فرسانها إلى منصات التكريم، مشدداً على أن رياضة أصحاب الهمم محظوظة بدعم لا يتوقف ولا حدود له من قبل القيادة الرشيدة، واعداً بمواصلة العمل وبذل أقصى الطاقات، لتستمر راية الوطن خفاقة بجهود أبنائها المخلصين، الذين يستمدون عزمهم من دعم القيادة الرشيدة اللامحدود للرياضة والرياضيين، وعلى رأسهم أصحاب الهمم.