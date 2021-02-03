الظفرة و«أف 3» و«أم 7» تتصدر أشواط فخر الأجيال للصيد بالصقور

دبي (الاتحاد)

تصدرت فرق الظفرة و«أف 3» و«أم 7» الترتيب في اليوم الثاني من أشواط فئتي الشيوخ والعامة ملاك التي تختتم غداً بإقامة أشواط «القرموشة»، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وتعد مسك ختام بطولات الصيد بالصقور هذا الموسم.

وفي اليوم الثاني لأشواط الشيوخ لفئة جير تبع، حقق فريق «أم 7» شوط جير تبع فرخ الرمز، بواسطة الطير «تي 3» بزمن 17.167 ثانية، وجاء ثانياً «أف 3» بالطير «تي 2» بزمن 17.196 ثانية، وثالثاً الظفرة بالطير «تي 123» بزمن 17.316 ثانية، وكسب فريق «أف 3» شوط جير تبع جرناس الرمز، بواسطة الطير «خطير» بزمن 17.062 ثانية، يليه الظفرة بالطير «تي 44» بزمن 17.073 ثانية، وثالثاً «أف 3» بالطير «مزيون» بزمن 17.275 ثانية.

وفاز فريق الظفرة بشوط جير تبع فرخ الرئيسي، بالطير «تي 64» بزمن 17.515 ثانية، وجاء فريق بينونة بالمركز الثاني بالطير «تي 84» بزمن 17.542 ثانية، وثالثاً الظفرة بالطير «تي 157» بزمن 17.648 ثانية، وحقق فريق «أف 3» بالطير «مدريد» بزمن 17.159 ثانية، كما نال نفس الفريق المركز الثاني بالطير «عريون» بزمن 17.257 ثانية، وثالثاً الظفرة بالطير «تي 164» بزمن 17.416 ثانية، وكسب الظفرة المراكز الثلاث الأولى في شوط جير تبع فرخ النقدي، بالطير «تي 122» بزمن 17.533 ثانية، والطير «تي 47» بزمن 17.653 ثانية، والطير «تي 67» بزمن 17.763 ثانية.

في منافسات أشواط جير شاهين العامة ملاك، كسب راشد بن سرود المنصوري شوط جير شاهين فرخ الرمز، بالطير «جيفار» بزمن 18.674 ثانية، وجاء ثانياً غدير محمد المنصوري بالطير «1» بزمن 18.943 ثانية، وثالثاً خالد جمعة الهاملي بالطير «شاهين 1» بزمن 18.985 ثانية.

وحقق سعيد راشد بن سرود المنصوري المركز الأول في شوط جير شاهين جرناس الرمز، بالطير «العاصف» بزمن 18.655 ثانية، يليه راشد بن سرود المنصوري بالطير «الابجر» بزمن 18.801 ثانية، وثالثاً عبدالله راشد المنصوري بالطير «57» بزمن 18.848 ثانية.

وفاز أحمد صغير الكتبي بشوط جير شاهين فرخ الرئيسي، بالطير «محاظر» وحقق جمعة القبيسي شوط جير شاهين جرناس الرئيسي، بالطير «حبشان» وحقق حسن مبارك المنصوري المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ النقدي، بالطير «عناد»، أما في أشواط جير تبع، فكسب مروان بن شنه الكتبي، شوط جير تبع فرخ الرمز، بالطير «دبليو 95» وفاز سلطان راشد المنصوري بشوط جير تبع جرناس الرمز، بالطير «ذهب».

وكسب سعيد مصبح الشدي بشوط جير تبع فرخ الرئيسي، بالطير «مشاكس» بزمن 17.612 ثانية، يليه سعيد عبدالله السويدي بالطير «ملفت»، وثالثاً ناصر خلفان المزروعي بالطير «مشاكل»، وحقق علي شخبوط الكعبي المركز الأول في شوط جير تبع جرناس الرئيسي، بالطير «الشايح» وكسب أحمد بن الشيخ الكندي شوط جير تبع فرخ النقدي، بالطير «بو محيوس».