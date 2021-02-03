المولدوفي باكال يخلف فاسيل في تدريب منتخب الجودو

أبوظبي (الاتحاد) تعاقد اتحاد المصارعة والجودو مع المدرب المولديفي باكال فياسيسلاف لقيادة المنتخب الأول والإشراف على المنتخبات السنية في المرحلة المقبلة، خلفاً لمواطنه فاسيل كولا الذي توفي أكتوبر الماضي، وسبق للمدرب الجديد أن أشرف على تدريب منتخب بلاده 5 سنوات، كما درب منتخب رومانيا 3 سنوات.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن المدرب الجديد رافق منتخبنا الوطني للجودو خلال معسكر التدريب المشترك الذي انطلق أمس الأول في تل أبيب، تلبيةً لدعوة الاتحاد الإسرائيلي للجودو في زيارة تاريخية لرياضة الإمارات، في إطار علاقات التعاون القائمة بين الاتحادين، التي انطلقت على هامش بطولة أبوظبي جراند سلام في أكتوبر 2019 بحضور ميري ريغيف وزيرة الرياضة الإسرائيلية.

ويشارك المنتخب الأول للجودو عقب المعسكر المشترك في بطولة تل أبيب جراند سلام للجودو خلال الفترة من 18- 20 فبراير الحالي بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وتشهد البطولة مشاركة 73 دولة، وقال الدرعي: المشاركة في بطولة تل أبيب تأتي ضمن برنامج إعداد منتخبنا للجودو لمشاركاته القادمة، وتتواصل حتى انطلاقة دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو 2021 المقبل، ويمثلنا فيها اللاعبان فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن«73» كجم في دورة الألعاب الآسيوية الماضية التي أقيمت في إندونيسيا، وإيفان ريمارينكو الذي يشارك لأول مرة في البطولة في وزن تحت 100 كجم.

ويتضمن برنامج إعداد المنتخب المشاركة في بطولة جراند بري أنطاليا في أبريل، وبطولة جراند سلام طشقند مايو المقبل، وبطولة جراند سلام باريس في الشهر نفسه، وتعقبها بطولة العالم للجودو في بودابست خلال الفترة من 8 - 13 يونيو قبل التوجه إلى دورة طوكيو.



