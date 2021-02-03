اكتمال الاستعدادات لانطلاق مهرجان محمد بن زايد للهجن

عبدالله عامر (أبوظبي)

أنهت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة 2021» الاستعدادات النهائية لقص شريط البداية صباح السبت المقبل، مع منافسات سباقات الهجن والخاصة بفئة «الحقايق» التي سوف تقام على مدار 20 شوطاً في الفترة المسائية، والسباق التراثي في الفترة الصباحية ومسابقتي المحالب ومزاينة الإبل، وانتهت اللجنة من التحضيرات والتجهيزات النهائية للمهرجان والذي يشهد مشاركة آلاف المطايا في جميع المسابقات، يمثلون الهجن الخاصة بأبناء القبائل في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واكتملت التجهيزات الخاصة بمضمار السباقات في منطقة اللبسة بإمارة أم القيوين لهذا العرس التراثي الكبير، في ظل الآمال بنيل الناموس في أروع مهرجان تراثي أعدت له كل مقومات النجاح، وتوافدت خلال الأيام الماضية قوافل الإبل على ميدان اللبسة للمشاركة في المهرجان، إذ يحتل ميدان اللبسة بموقعة المتميز مكاناً جيداً لإقامة السباقات الهجن ويمثل نقطة التقاء لملاك الهجن.

وقال حمد الشامسي مدير اللجنة الفنية باتحاد سباقات الهجن: إنه تم تجهيز جميع مواقع المنافسات بأحدث الوسائل التي تقدم كل عوامل النجاح للمهرجان، وتمت تهيئة أرضية الميدان الخاصة بالسباق بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى توفير الوسائل التي تمكن الملاك والمضمرين إلى الوصول لموقع السباقات بيسر وسهولة، مؤكداً اكتمال الاستعدادات والتحضيرات النهائية لخروج المهرجان في أفضل صورة كونه أحد أكبر وأضخم مهرجانات الهجن في المنطقة.

وأشار رئيس اللجنة الفنية إلى أن عمليات تسجيل المطايا المشاركة تمت وفق القواعد المتبعة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لضمان سلامة جميع المشاركين، كما حرصت اللجنة المنظمة على جعل عملية التسجيل ميسرة، لاسيما مع رغبة الكثيرين من ملاك الهجن في التواجد بالحدث الضخم، حيث تمت عبر الحضور المباشر أو برنامج المركاض الذكي، وأشاد الشامسي بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة في الدولة لإنجاح مسيرة رياضة الآباء والأجداد.

ويشمل المهرجان الذي يستمر حتى 11 فبراير منافسات سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب، وتشمل سباقات الهجن فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، التي تتنافس من خلالها هجن الجماعة على 170 شوطاً و12 رمزاً.. وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا، حيث يحصل الفائزون على كأس، إضافةً إلى مليون ونصف المليون درهم لأشواط الأبكار، وكأس فضلاً عن مليون درهم لأشواط الجعدان، فيما ينال الفائزون في اليوم الختامي المخصص للحول والزمول سيفاً، إضافةً إلى 3 ملايين درهم لشوط الحول الرئيسي، وسيف مع 2.5 مليون درهم لشوط الحول المحليات، وخصصت اللجنة المنظمة بندقية ومليوني درهم لشوط الزمول الرئيسي، وبندقية فضلاً 1.5 مليون درهم لشوط الزمول المحليات، أما جوائز مسابقة المحالب، والتي تنطلق في 4 فبراير، فيحصل خلالها الفائز بالمركز الأول في شوط «عرابي» محليات مفتوح على 50 ألف درهم، وفي شوط «خواوير» محليات مفتوح على 50 ألف درهم، وفي منافسات المزاين والتي تنطلق في 6 فبراير القادم، يحصل الفائزون في فئات «المفاريد والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول» لأشواط الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح على 50 ألف درهم، ويحصل الفائزون في أشواط الشرايا لأبناء القبائل محليات على 50 ألف درهم، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة لبقية الفائزين إلى المركز العاشر.

ويحظى أبناء الإمارة التي تحتضن المنافسات بأشواط خاصة في سباقات الهجن، حيث تخصص الأشواط الأربعة الأولى في الفترة الصباحية من المهرجان لهم، لتوفير فرص التنافس والتحدي للفوز بالناموس في بداية انطلاقة المنافسات.