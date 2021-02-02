فريق مغمور يقصي ليفركوزن من كأس ألمانيا لكرة القدم

فجر فريق «روت فايس إيسن» المغمور، الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بضيفه «باير ليفركوزن» من دور الستة عشر لكأس ألمانيا لكرة القدم.

وفاز «روت فايس إيسن»، الذي ينافس في الدرجة الرابعة، على ليفركوزن 1/2.

وحجز النادي مقعده في دور الثمانية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين حسمه «روت فايس إيسن» لصالحه بهدفين.

وتقدم ليفركوزن بهدف لمهاجمه الجامايكي ليون بايلي في الدقيقة 105. ولكن بعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الإضافي الثاني تمكن أوجوزان كيفكير من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وتقمص سيمون إنجلمان دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 117.

وسبق أن توج «روت فايس إيسن» بلقب كأس ألمانيا في العام 1953. وكانت آخر مرة يتوج فيها «باير ليفركوزن» بلقب في العام 1993 عندما أحرز لقب كأس ألمانيا لكرة القدم.