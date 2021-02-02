«بناء الأجسام» تستعرض في مسرح عجمان

عجمان (وام)

تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام بطولة بناء الأجسام والفيزيك يومي 19 و20 مارس المقبل تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، بمشاركة 200 لاعب. أعلن ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور علي بن حيدر نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام، وسعود عبد العزيز الجسمي مدير الفعاليات بدائرة التنمية السياحية في عجمان، وأحمد جوهر رئيس لجنة المنتخبات الوطنية. وتعتمد البطولة الأولى من نوعها في العالم على التقنيات الحديثة، ابتداءً من التسجيل الإلكتروني، مروراً بالتحكيم الإلكتروني، بإشراف ودعم من اتحاد بناء الأجسام.