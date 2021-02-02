استفتاء «سبورت فور أوول»: صالح والمنذري والملا الأفضل في الجولة الـ 14

دبي (الاتحاد)

سيطر «الوصلاوية» على استفتاء شبكة «سبورت فور أوول»، وكذلك على أصوات خبراء استفتاء الشبكة لاختيار الأفضل في «الجولة الـ 14»، حيث حصل جناح وحارس الوصل، علي صالح وسلطان المنذري، على الصدارة، بعدما ساهم اللاعبان في انتفاضة أبناء زعبيل خلال الأسابيع الأخيرة، بالوصول إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، وتحقيق نتائج إيجابية في «دورينا» تحت قيادة المدرب البرازيلي، أودير هيلمان، ومساعده المواطن سالم ربيع، كان أخرها الفوز المقنع بثنائية نظيفة على فريق بني ياس في استاد الشامخة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري، سجل خلالها المتألق علي صالح الهدف الثاني، وذاد المنذري عن مرماه ببسالة، ليرتفع رصيد الوصل إلى 20 نقطة يحتل بها المركز الثامن.

وتوج علي صالح وسلطان المنذري بكأس «سبورت فور أوول» بنسبة 36% للأول، و46.2% للثاني، وذلك لأول مرة لأي منهما منذ انطلاق الاستفتاء.

أما عن جائزة أفضل صافرة في «الجولة الـ 14»، فقد منحها خبراء وجماهير «سبورت فور أوول» بنسبة 61% إلى حكم النخبة الآسيوية الدولي، يحيى الملا الذي أدار مباراة قمة الجولة بين الجزيرة والنصر.