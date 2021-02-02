شهادة جودة لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في جوارا باري

جوارا باري (وام)

واصلت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو تحقيق نجاحاتها المتوالية، وتحطيم الأرقام القياسية في تنظيم الأحداث الكبرى ما يعزز مكانة أبوظبي كأكبر مطور لرياضة الجو جيتسو في العالم.

ومثلما كان للرابطة السبق في تنظيم أكبر حدث رياضي بالعالم في 2020 شارك فيه 1096 لاعباً ولاعبة، وهو بطولة أبوظبي جراند سلام في ريو دي جانيرو مطلع ديسمبر الماضي، عادت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو مجدداً لتحقق إنجازاً جديداً يمثل قيمة مضافة كأكبر حدث رياضي في الفنون القتالية لعام 2021 حتى الآن، وهو الدوري العالمي للجو جيتسو بمدينة جوارا باري البرازيلية الذي اختتمت منافساته في ساعة متأخرة مساء أمس بمشاركة 835 لاعباً ولاعبة من 8 دول، في إعلان جديد لتحدي فيروس «كوفيد 19» والانتصار عليه. وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد بمنتهى الدقة، وإلزام كل المشاركين بجميع ضوابطه، للخروج بالحدث الذي أقيم على يومين في أفضل صورة.

وتكتسب جولة جوار باري في الدوري العالمي قيمة كبرى كونها النشاط الوحيد في العالم لرياضة الجو جيتسو منذ بداية عام 2021، والنشاط الوحيد للعبة في البرازيل التي تمتلك أكثر من مليونين و500 ألف لاعب مسجلين في رياضة الجو جيتسو، كما أنها شهدت نزالات حماسية كبرى بين عدد كبير من اللاعبين المصنفين في العالم.

وشهدت البطولة توزيع 161 ميدالية ذهبية على الفائزين بالمراكز الأولى، و147 ميدالية فضية لأصحاب المركز الثاني، و117 ميدالية برونزية لأصحاب المركز الثالث، فيما توجت أكاديمية «جي اف تيم» بجائزة الأفضل خلال هذه الجولة من الدوري الدولي الخاص بالرابطة.

وأشاد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بالنجاح الكبير للبطولة، مشيراً إلى أنها كانت المتنفس الوحيد للاعبي العالم وخصوصاً في البرازيل لاستقطاب طاقتهم، وتوفير أفضل بيئة تنافسية لهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة، ولن ننسى دور الشركاء المنظمين المحليين ودعم المسؤولين في البرازيل وعلى رأسهم فيرناندا زولا صاحبة الحزام الأسود التي سبق لها الفوز بذهبية أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو عام 2012 في وزن 72 كجم.

وقال الهاشمي: «اعتادت الإمارات على تقديم الجديد للعالم في رياضة الجو جيتسو، والفنون القتالية المختلطة، وما حققته بطولة جوارا باري من نجاحات اعترف بها الجميع، شهادة نجاح جديدة تعزز مسيرتنا المميزة في نشر اللعبة، وصناعة الأبطال، وتنظيم الأحداث العالمية الكبرى بشكل احترافي، خصوصاً أن تنظيم أي حدث رياضي في هذا التوقيت يمثل تحدياً كبيراً، ونحن نقبل التحديات، ونسعى دائماً لتحويلها إلى فرص نجاح، ويحسب لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو أنها ملتزمة بأجندتها الدولية التي تتضمن أكثر من 80 بطولة بمختلف قارات العالم في الموسم الحالي».

وأضاف: «جولة جوارا باري شهدت مشاركة 170 لاعبا ولاعبة حزام أسود، وهي نسبة كبيرة تعكس قوة المنافسة على المراكز الأولى، وتؤكد ثقة اللاعبين المصنفين ببطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وتعزز من مكانة أبوظبي كأكبر مطور للعبة في العالم، حيث لا يقتصر دورها على نشر اللعبة وتطوير برامجها وتنظيم البطولات، لكنه يمتد لتمكين أبطالها والحصول على الاعترافات الدولية بها من المنظمات العالمية للمشاركة في كبرى الفعاليات، فضلاً عن إجراء التحديثات المستمرة على قوانين التحكيم فيها بما يسهم في تحقيق أكبر قدر من حماية اللاعبين، ورفع معدلات التشويق والإثارة في النزالات، وتحقيق العدالة التحكيمية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، مع ترسيخ قيم هذه الرياضة لدى كل ممارسيها في العالم، وأبرزها الانضباط، واحترام المنافس، والثقة بالنفس، والصبر والتحمل».