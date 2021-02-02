حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا في المرموم

دبي (الاتحاد) - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت بميدان المرموم على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلو مترات.

حملت الأشواط الأربع الرئيسية تفوق هجن العاصفة تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي، الذي قاد «الشاهينية» للفوز بالتحدي الأول للقايا أبكار المحليات مسجلة توقيتاً وقدره 7:25:7 دقائق، وعاد الهلالي للتميز من خلال ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات، حيث قدم هذه المرة «الشاهينية» على القمة بزمن بلغ 7:26:4 دقائق.

وكان الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات عاصفياً بتميز كبير لـ «شاهين» بقيادة غياث الهلالي، ووصل إلى خط النهاية في توقيت 7:29:8 دقائق، وظفر «شاهين» آخر لهجن العاصفة بصدارة الجعدان المهجنات في الشوط الرابع، بحسمه المعركة في زمن 7:33:6 دقائق.