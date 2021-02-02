«البارالمبية» تسعرض خطط عام 2021

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة البارالمبية الوطنية الاجتماع الأول لمجلس إدارتها في عام 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي، وبحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب الرئيس والأمين العام للجنة ذيبان سالم المهيري وباقي أعضاء مجلس إدارة اللجنة، واستعرض الاجتماع الخطط والمبادرات الرياضية لأصحاب الهمم ومتابعة تنفيذها، ومناقشة كل ما هو مرتبط بالنشاط الرياضي المحلي لأصحاب الهمم، والمستجدات المرتبطة بمشاركة أبطال الإمارات بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021.

استهل الهاملي الاجتماع بكلمة وجه خلالها الشكر للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دورها الريادي ورعايتها الكريمة لرياضة أصحاب الهمم، مؤكداً أن الهدف الأساسي للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية هو تنمية روح الولاء والانتماء، وتعزيز الروح الوطنية من خلال دمج الأشخاص من أصحاب الهمم بالمجتمع الإماراتي، وبذل كل الجهود الممكنة لتطوير مهاراتهم والاستفادة منها، لافتاً أنظار المجتمعين إلى ضرورة تكوين وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية القادرة على الاهتمام بالجيل الجديد، واكتشاف أبرز المواهب الجديدة والعمل على صقل وتطوير مهاراتها، لأنها ستكون مستقبل رياضة أصحاب الهمم، وهذا ما يضمن استمرار وتطوير الإنجازات التي يحققها أبطالنا في مختلف المحافل الدولية.

جرى خلال الاجتماع الاطلاع على محضر الاجتماع السابق واعتماده، كما اطلع المجتمعون على القرارات السابقة التي جرى تنفيذها، وعلى تقرير الأمانة العامة وتقارير اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات.

كما تمّ الاطلاع على تقرير اللجنة الطبية الذي طمأن مجلس الإدارة على صحة جميع اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية، وجرى الاطلاع على الموقف المالي للجنة البارالمبية الوطنية الإمارتية، بالإضافة إلى كل ما سبق فقد جرى الاطلاع على جميع الرسائل الواردة للجنة، وعلى آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بمشاركة أبطال الإمارات من أصحاب الهمم في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021، وقد أعرب المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود ووضع كافة الإمكانيات المتاحة في خدمة أبطال الإمارات في الحدث العالمي.



