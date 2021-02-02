أنكورا يحرز كأس سلطان بن زايد للبولو

غنتوت (الاتحاد)

أحرز فريق أنكورا كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الأولى، والتي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية البولو، ورعاية شركة ياس الدولية العقارية، وكابيكس دوت كوم، وشركة ياس القابضة، ومؤسسة ألبينا لتأجير السيارات، وزون ويست لإعادة التدوير، وعتيق لمستلزمات الخيول، ومداد للخيم، وأمل للمواد الغذائية.

وجاء فوز أنكورا بالكأس بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق أبوظبي بنتيجة 6-5 في مباراة اتسمت بالقوة والندية بين لاعبي الفريقين، وكان تقارب النقاط محفزاً للأداء القوي بين لاعبي الفريقين. كان أنكورا قد تأهل للنهائي بعد فوزه على فريق «را نون» بنتيجة 8-3.5.

في الوقت نفسه، حقق فريق غنتوت «ب» المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على فريق «أننجسلي» بنتيجة 7-6 وهي المواجهة التي سبقت النهائي، وعقب المباراة التي جرت دون جمهور، وسط الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، قام عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بتتويج فريق أنكورا البطل بالكأس، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وزايد خليفة زايد العبودي الزعابي المدير التنفيذي للنادي، وعمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو.



