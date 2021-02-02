حلبة ياس تستضيف فورمولا3 آسيا وفورمولا 4 الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف حلبة مرسى الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس الخميس، التي تشتمل على بطولتي فورمولا3 آسيا وفورمولا 4 الإمارات، وتشارك السائقتان آمنة وحمدة القبيسي في منافسات عطلة الأسبوع، التي تقام على مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة، والتي تستعرض مهاراتها في القيادة ضمن هاتين البطولتين.

وكانت حلبة مرسى ياس قد استضافت الجولة الأولى من سلسلة سباقات ياس في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث شهدت السباقات الحماسية لكل من بطولات فورمولا4 الإمارات، وكأس جولف راديكال، وسباق هانكوك أبوظبي 6 ساعات، منافسات ندية حافلة بالتشويق.

وفي الجولة الأولى من سلسلة سباقات ياس حققت حمدة القبيسي، سائقة فريق أبوظبي للسباقات، أول فوز لها في موسم 2021 من بطولة فورمولا4 الإمارات، وتتطلع السائقة الإماراتية الشابة الآن إلى تكرار أدائها القوي خلال منافسات الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة التي تستضيفها حلبة مرسى ياس في عطلة هذا الأسبوع.

وكانت حلبة دبي أوتودروم قد استضافت الجولة الثالثة من بطولة فورمولا4 الإمارات مؤخراً، حيث سجل كل من ديلانو فانت هوف وإنزو تروللي وكيريل سمال أول فوز لهم، وتحتل حمدة القبيسي الآن المركز الرابع على ترتيب السائقين في البطولة، فيما يحتل فريق أبوظبي للسباقات المركز الثالث في ترتيب الفرق.

كما تشارك آمنة القبيسي مع فريق فريق أبوظبي للسباقات في منافسات بطولة فورمولا3 آسيا، وتستضيف حلبة مرسى ياس الجولة الثانية من الموسم الحالي للبطولة ضمن فعاليات سلسلة سباقات ياس.

وتحتفل بطولة فورمولا3 آسيا هذا العام بموسمها الرابع، والذي يشهد مشاركة سائقين ينتمون إلى 17 بلداً من مختلف القارات، وإلى جانب فريق أبوظبي للسباقات، يشهد موسم 2021 من البطولة مشاركة العديد من الفرق، من ضمنها بلاك آرتس رايسنج، وبيناكل موتورسبورت، ومومباي فالكونز، موتورسكايب، وهايتيك جراند بري.

وأقيمت منافسات الجولة الأولى من بطولة فورمولا 3 آسيا على حلبة دبي أوتودروم، حيث تمكن فريق أبوظبي للسباقات من تصدر ترتيب الفرق بعد أن سجل سائقه الصيني جوانيو جاو الفوز في أول سباقين من البطولة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الختامية من بطولة فورمولا4 الإمارات ما بين 11 و13 فبراير، فيما تختتم بطولة فورمولا3 آسيا منافساتها في الجولة التي تقام فعالياتها من 19 إلى 20 فبراير، ولا تزال جميع الاحتمالات مفتوحة على ألقاب كلٍ من البطولتين اللتين تواصل منافساتهما تقديم السباقات الحماسية التي يسعى فيها كل من السائقين إلى التتويج بلقب البطولة.



