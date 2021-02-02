«النخبة للسيدات» يرسم خط النهاية لـ «السلم للدراجات»

يسدل الستار غداً عن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، بإقامة سباق النخبة للسيدات في منطقة سيح السلم في دبي، لمسافة 106 كلم وفق المسار الخاص الذي جهزته اللجنة المنظمة العليا ضمن محمية المرموم الطبيعية في منطقة سيح السلم في دبي، على أن تشمل المشاركة صاحبات المراكز العشر الأولى من سباق الهواة الإماراتيات الذي أقيم في الشهر الماضي، وفريق المنتخب الوطني من المحترفات المواطنات، واللاعبات المواطنات في الأندية، واللاعبات المعتزلات من الأندية ممن لم يتجاوزن الـ 3 أعوام من تاريخ الاعتزال، وجميع المحترفات والمقيمات الأجانب في الدولة، على أن يكون شرط الإقامة لفترة أكثر من عام على الأقل.

وكانت اللجنة المنظمة قد أضافت سباق النخبة للسيدات للمرة الأولى ضمن منافسات البطولة، التي تشهد زيادة في عدد السباقات التي وصلت إلى 6 سباقات لمختلف الفئات ومشاركة متسابقين من الهواة والمحترفين من الرجال والسيدات.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن دعم ورعاية وتوجيهات والحضور من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يقف وراء النجاح في كسب التحدي هذا العام، من خلال قدرتنا على زيادة عدد السباقات رغم ظروف الجائحة الصحية التي يمر بها العالم، وهو ما تحقق بفضل كفاءة أعضاء اللجنة المنظمة وجميع العاملين في فرق العمل من الكوادر الوطنية التي نفتخر بها، وكانوا جميعاً على العهد بهم من أجل نجاح الحدث للعام الخامس على التوالي والسعي دائماً لتحقيق التطور المنشود لنشر رياضة الدراجات الهوائية، وتعزيز أسلوب الرياضة والنشاط البدني كأسلوب حياة للمجتمع بأكمله.

وعبر ماجد البستكي، رئيس اللجنة الإعلامية، عن سعادته بالتغطية الإعلامية التي نالتها البطولة من خلال جهود البث المباشر والتغطية الموسعة واستوديوهات المقابلات عبر قناتي أبوظبي الرياضة ودبي الرياضية، وبتعليق مميز من المتألق عبدالله سويدان، وهو ما ساهم بالتعريف بالسباقات، ونقل لملايين المشاهدين روعة أجواء البطولة وقوة منافساتها، إلى جانب سعينا لتغطية وإبراز كافة تفاصيل الحدث عبر جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتحفيز المشاركين طوال المنافسات.



