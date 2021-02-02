97 خيلاً في سباق «أم سقيم» بمضمار جبل علي

ينظم مضمار جبل علي، ظهر الجمعة، حفل سباقه الثامن هذا الموسم، سباق أم سقيم الذي سيقام بمشاركة 97 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ مليوناً و330 ألف درهم، ويعتبر الحفل الأغلى للمضمار الأصفر هذا الموسم، ويتألف من 7 أشواط متضمنة سباقي جبل علي سبرينت وجبل علي ستيكس، وكلاهما فئة «قوائم».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة اليوم بحضور ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك، ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وناصر الموسوي عن بنك دبي التجاري، وباسم زكريا عن مجموعة الشعفار للاستثمار، وعبد الحليم برقاوي عن الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين (اسكانا).

وتقدم المهندس شريف الحلواني، في بداية المؤتمر، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على رعاية سموه الكريمة والمتواصلة للمضمار الأصفر، حيث ترعى إسطبلات سموه الشوطين الرئيسيين بالحفل. كما توجه بالشكر لشركاء المضمار رعاة سباق «أم سقيم»، معرباً عن أمله بأن تكون إدارة المضمار عند حسن ظن الشركاء من الرعاة، وأن يحصلوا على المردود الإعلامي المنتظر من رعايتهم هذه النسخة للمضمار الأصفر.

من جانبه، أكد ميرزا الصايغ التزام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم واستعداده التام لمواصلة دعم مضمار جبل علي عبر رعاية إسطبلاته شادويل وشادويل فارم وديرنزتاون، وأضاف أن وجود هذه الإسطبلات بالرعاية بأهم الأشواط خلال سباق الجمعة تأكيد على هذه الرعاية والالتزام. وتقدم ميرزا الصايغ باقتراح لإدارة مضمار جبل علي بوضع أسماء الرعاة على لوحة شرف في مدخل المضمار، وذلك تكريماً لهم على الالتزام الطويل بالرعاية والتواجد بالمضمار الأصفر والذي امتد لأكثر من 20 عاماً.

وأعرب ممثلو الشركات الأخرى الراعية في الحفل عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحته الفرصة لهم بالرعاية والتواجد بسباقات المضمار الأصفر.