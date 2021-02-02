شاهين عبدالرحمن: «الملك» يحمل «جينات البطل»

علي معالي (الشارقة)

أكد شاهين عبدالرحمن «كابتن» فريق الشارقة أن «الملك» استطاع هذا الموسم أن يكسر بعض الأمور، التي عانى منها خلال الموسمين الماضيين، خاصة ضياع العديد من النقاط، إما بالتعادل أو الخسارة من فرق المؤخرة في دوري الخليج العربي، وهو ما جعل الفريق يعيش ظروفاً صعبة في صراع القمة، مشيراً إلى أنها نقطة نفسية مهمة للغاية داعمة للفريق في الموسم الحالي.

قال شاهين: «لا أنكر أننا نمر بظروف صعبة، والسبب في ذلك الغيابات الكثيرة والمتنوعة في صفوفنا في الإصابات أو الظروف الصحية لبعض اللاعبين، وهي أمور خارجة عن الإرادة، ومع ذلك فإن الفريق صامد وقادر في المستقبل على تقديم الأفضل، والحفاظ على المكتسبات التي حققها».

وأضاف: «الانتصار الأخير على الفجيرة 3-2، كنا في أشد الحاجة إليه، لأنه ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول اجتياز مرحلة خسارة السوبر، وآثار الخروج من كأس الخليج العربي، والثاني تخطي عقبة أحد فرق المؤخرة بالدوري، والتي كنا نعاني منها في فترات سابقة، وكان هناك ضغط نفسي كبير علينا نحن اللاعبين، ولكن الوضع تغير حالياً ومعنوياتنا في القمة مثل الصدارة التي نتربع عليها».

وأكد شاهين قائلاً: «شخصية البطل الملكي تظهر في الوقت المناسب، ويحمل فريقنا هذه الجينات، ونحن قادرون على الاستمرار في تقديم النتائج الإيجابية التي تخدم مصلحتنا في النهاية، ولا ننظر إلى مستوى أو نتائج الفرق الأخرى، وعلينا إذا كنا نريد الحفاظ على القمة أن نهتم بأنفسنا في المقام الأول، ورغم الضغوطات المتواجدة، لكن لدينا مجموعة من اللاعبين لديها خبرات كبيرة قادرة على اجتياز هذه المرحلة والحفاظ على مكتسبات الملك».

وعن مباراة الوحدة المقبلة، قال: «ستكون صعبة، خاصة أن العنابي في مباراته الأولى معنا قدم مباراة كبيرة وعلينا تدارك الأمور، والسبب في قوة مبارياتنا معهم أنه كانت هناك عقدة بالفريق من تلك المباريات ولكن الوضع تغير في الوقت الراهن، وأصبحنا نحقق الانتصارات والمباريات المتميزة ضد أصحاب السعادة، وأن كتيبة عبدالعزيز العنبري تعمل بكل اجتهاد».

وعن كايو وويلتون وشوكوروف، قال: «نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الأجانب، حيث يقدمون المتعة الكروية، ولكن في نفس الوقت نمر بظروف صعبة في ظل إصابة ويلتون، الذي تحامل على نفسه في مباريات سابقة، ولكنه حالياً سيخضع لراحة لكي يعود قويا كما كان».

وعن إيجور، تابع قائلاً: «الجميع كان يمتدح إيجور في بداية موسم الدوري، وحالياً تقول عنه إنه متراجع، ولكن الحقيقة حالياً أن الغيابات الكثيرة والاضطرارية لا تساعده لكي يقدم المتعة الكروية المعهودة، وهو بمفرده حالياً، وهو بمفرده لا يستطيع تقديم كل شيء، فهو لاعب سوبر، لكن بدوننا لا يساوي شيئاً، وهذه حقيقة كرة القدم».

وعن سر التألق خلال الفترات الأخيرة مؤخراً، قال: «الإخلاص في عملي هو سر ما أقدمه من مستوى، وأركز تماماً في التدريبات والمباريات».

وعن إسماعيل مطر، قال شاهين:«كابتن كبير، وقدوة لجميع لاعبي الدوري، ونموذج يجب الاحتذاء به ليكون نموذجاً للاعبي المستقبل في الكرة الإماراتية».

وقال: «هجوم الوحدة قوي في ظل المتغيرات الجديدة مع انضمام عمر خريبين ووجود أجانب أيضاً أصحاب مستوى جيد ومعهم الخبير إسماعيل مطر، إضافة إلى خليل إبراهيم وبقية العناصر، ولكن علينا، ألا نفكر في الآخرين ونهتم بأنفسنا، ولا خوف على الشارقة الذي يمتلك عناصر قادرة على إسعاد جماهيره، سواء في مباراة الوحدة المقبلة أو بقية الموسم».

وأضاف: «وجود عادل الحوسني حارس المرمى خلف خط دفاعنا يمنحني الكثير من الثقة للقدرات العالية وكفاءته الكبيرة في الذود عن عرين الفريق، وهو من أفضل الحراس بالدوري».

وقال قائد الشارقة: «مشكلة جدول مبارياتنا في بداية الدورين الأول والثاني أنه وضعنا في وجه الفرق القوية، وأنا أفضل مثل هذه المواجهات والمنافسين في نفس الوقت، وبطبيعة الحال نسعى للحفاظ على لقب الدوري، لكنه في علم الغيب، وعلينا الإخلاص في التدريبات والمباريات».

وتحدث عن العنبري ومهدي علي مدرب شباب الأهلي، وقال: «كل منهما يمتلك ميزة خاصة، ولهما بصمة كبيرة بالدوري، ومنحهما الثقة أمر يسعد كل لاعب إماراتي وإدارة الناديين لهما كل التحية على منحهما هذه الفرص ليقودا أكبر فرق الدولة، وهما يقدمان المتعة والإثارة هذا الموسم».

وختم شاهين قائلاً: «أشعر أنني أخوض مباريات ودية بالدوري في ظل عدم وجود جمهورنا خلفنا في المدرجات، فهم السلاح القوي لنا، ولكن الظروف الحالية تجعلني أقول لهم: علينا تنفيذ أوامر قيادتنا الرشيدة بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حتى نعبر هذه المحنة الصحية العالمية».



