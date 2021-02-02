28 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمعسكر دبي

أعلن فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، القائمة الموسعة لـ«الأبيض» للتجمع الداخلي الذي سيقام في دبي خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري، ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في شهر مارس المقبل.

وضمت القائمة الموسعة 28 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، محمد صالح برغش، سالم راشد، خليفة الحمادي، شاهين عبدالرحمن، حسن المحرمي، وليد عباس، محمود خميس، يوسف جابر، سعيد أحمد، ماجد سرور، ماجد حسن، علي سالمين، عبدالله رمضان، خليل الحمادي، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، علي صالح، كايو كانيدو، محمد جمعة عيد، علي مبخوت، سبيستيان تيجالي، وزايد العامري، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمعسكر بعد نهاية مباريات الجولة الـ 15، التي ستُلعب يومي الخميس والجمعة.