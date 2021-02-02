«الأتليتي».. بطل «السيناريو المكرر»!

عمرو عبيد (القاهرة)

يعيش أتلتيكو مدريد واحداً من أفضل مواسمه على المستوى المحلي، بعدما واصل ابتعاده بقمة «الليجا» بفارق 10 نقاط عن العملاقين، برشلونة وريال مدريد، بل إن «الروخي بلانكوس» يملك مباراة مؤجلة أيضاً، ولم يكن غريباً أن تراهن الصحف الإسبانية على إمكانية بلوغه 100 نقطة في نهاية النسخة الجارية، لاسيما أنه قطع نصف طريق «الليجا» بحصد 50 نقطة، ولم يعرف الخسارة سوى مرة واحدة، وكان سيميوني بطلاً وشاهداً على حصد آخر الألقاب عام 2014، ومثلما حطم قاعدة تتويج «الريال» و«البارسا» بالدوري التي استمرت 7 سنوات، يبدو قادراً على تكرار ذلك الآن بعد 6 أعوام من سيطرة «عملاقي الليجا».

الغريب أن آخر تتويج لفريق العاصمة الإسبانية الثاني، جاء قبل 7 مواسم، في ظروف مشابهة لبرشلونة، الذي كان يعاني وقتها على جميع المستويات، مثلما يحدث الآن، حيث تعرضت إدارة النادي إلى هزة كبرى عقب استقالة ساندرو روسيل، ليتولى جوسيب بارتوميو مهام الرئاسة في يناير 2014، وهو ما تكرر حالياً بعد استقالة الأخير أيضاً، وتوالي الأزمات الإدارية، خاصة الأخيرة المتعلقة بتسريب عقد ميسي.

وعلى المستوى الفني، لم يكن «البارسا» أفضل حالاً من الوضع الحالي، بعد استقالة المدرب الراحل، تيتو فيلانوفا، قبيل انطلاق الموسم، بسبب ظروفه المرضية الصعبة آنذاك، ولم يجد «البلوجرانا» إلا الأرجنتيني تاتا مارتينو، الذي حقق فشلاً ذريعاً، مكتفياً بخطف كأس السوبر الإسبانية من «الأتليتي» بصعوبة بالغة، وهو اللقب الوحيد لبرشلونة آنذاك.

ورغم قتاله حتى النهاية في «الليجا»، فإنه فشل في تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة بملعبه، كامب نو، أمام أتلتيكو، وهو الانتصار الذي كان كافياً لتتويجه باللقب، وها هو برشلونة يعود إلى المركز الثاني في «الليجا»، آملاً في تعطل قطار «المتصدر» خلال النصف الثاني من البطولة، لكن الهولندي رونالد كومان، لم يتمكن من إقناع الجماهير بمستوى فني عالٍ حتى الآن!

والمثير أن انتقالاً تاريخياً غير متوقع حدث في ذلك الموسم أيضاً، بعدما فرّط برشلونة في هدافه السابق، دافيد فيا، بحجة تقدمه في العمر وتأثره بالإصابة، لكن «البارسا» قام ببيعه مباشرة إلى «الروخي بلانكوس»، بمقابل ضئيل اختلفت المصادر في تحديده، بين 2 و5 ملايين يورو، فما كان من فيا إلا أن أسهم بقوة في انتزاع «الليجا» من خزائن فريقه السابق، بعدما سجل 15 هدفاً في جميع المسابقات، ويبدو واضحاً أن لويس سواريز يسير في الطريق ذاته، بل يتفوق على فيا، لأن الأورجواياني يحتل حالياً قمة هدافي المسابقة، برصيد 14 هدفاً، متفوقاً على صديقه ميسي، لأول مرة منذ 5 سنوات.

أما جار العاصمة اللدود، ريال مدريد، فيمر بفترة فنية سيئة للغاية، بعد الإقصاء المهين من «كأس الملك»، وقبلها خسارة بطولة السوبر، ويحتل المرتبة الثالثة في «الليجا»، مثلما كان الحال قبل 7 سنوات، ومن المتوقع إقالة زيدان حال الإخفاق في المواجهة القادمة بدوري أبطال أوروبا، أو ربما يقرر «زيزو» الرحيل بطريقة ودية، مثلما حدث مع جوزيه مورينيو، قبيل انطلاق نسخة 2013 - 2014، ليدخل «الملكي» فترة إعداده الصيفية من دون مدرب، قبل اللجوء إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي نجح في اقتناص لقب «شامبيونزليج» والكأس الإسبانية.

الطريف أن العاصمة المدريدية لا تقبل أي تقارب بين كبيريها، فكلما حصد أتلتيكو اللقب، كان قدر «الميرنجي» أن يحتل مركزاً بعيداً، باستثناء نسخة 1965 - 1966، التي حل فيها وصيفاً، مقابل التقهقر إلى المرتبة السادسة في أعوام 1941 و1970 و1996، بل إنه بلغ المركز التاسع عام 1951 و1977، فيما حل رابعاً 3 مرات.



