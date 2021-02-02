17 حالة «فسخ عقد» في «ميركاتو الشتاء»!

منير رحومة (دبي)

لم يقتصر نشاط الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية على التعاقدات وإبرام الصفقات الجديدة فقط، حيث تركز جانب من عمل شركات الكرة على إنهاء التزاماتها مع بعض اللاعبين، الذين لم يعد لهم مكان في قائمة الفريق، وبالتالي تم الجلوس معهم والتوصل إلى اتفاق بالتراضي حول الأمور المالية لإنهاء العقود.

وسجلت فترة «الميركاتو» فسخ عقود 17 لاعباً من الأجانب والمواطنين، يتصدرها عمر عبد الرحمن مع الجزيرة، والذي شكل مفاجأة مدوية في اليوم الأخير للانتقالات، بينما كانت أغلب عمليات فسخ العقود لدى الأجانب منتظرة، بناء على الأداء والمستوى الذي ظهر به اللاعبون خلال الدور الأول من الدوري.

وتصدر فريقا حتا وعجمان قائمة الفرق في نشاط فسخ العقود بالتراضي، حيث أنهى حتا عقود كل من الزامبي موسوندا والكولومبي ألكسندر والمجري كومان والبرازيلي فارياس والحارس أحمد ديدا، وأنهى عجمان عقود الغاني وليام أوسو والبرازيلي جوستافو والبرتغالي دييجو كارلوس، ثم جاء فريق خورفكان الذي أنهى عقدي الكولومبي أورلاندو بيريو والبرازيلي ريكاردينهو، وأنهى الفجيرة عقدي رولي بونيفاشيا وفارلي وروزا.

وبالنسبة لبقية الفرق الأخرى، أنهى العين عقد لاعبه السابق الكازاخستاني إسلام خان، وأنهى الظفرة عقد ياسين البخيت، وفسخ اتحاد كلباء عقد جونيور، وأنهى الوحدة عقد لوفانور.

ومن المتوقع أن يستمر نشاط فسخ العقود لدى عدد من الأندية الأخرى، خاصة التي لا تزال تضم عدداً من الأجانب، سواء المصابون، والذين لن يشاركوا في بقية مشوار الموسم.

وللإشارة، فإن هذا الإجراء أسهم في تنشيط سوق الانتقالات الشتوية في الأيام الأخيرة، حيث نجح عدد من اللاعبين الذين فسخوا عقودهم في إبرام صفقات جديدة، سواء بالنسبة للأجانب أو المواطنين.

قائمة اللاعبين المستبعدين

الجزيرة: عمر عبد الرحمن

حتا: موسوندا- ألكسندر- كومان- فارياس- أحمد ديدا

عجمان: أوسو- جوستافو- دييجو كارلوس

العين: إسلام خان

الظفرة: ياسين البخيت

خورفكان: أورلاندو بيريو- ريكاردينهو

الفجيرة: بونيفاشيا - فارلي وروزا

اتحاد كلباء: جونيور

الوحدة: لوفانور



