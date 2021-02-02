اليابان: أولمبياد طوكيو سيقام «مهما كان تطوّر فيروس كورونا»

ستقام دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو الصيف المقبل «مهما كان تطوّر فيروس كورونا»، بحسب ما ذكر رئيس اللجنة المنظمة يوشيروي موري، اليوم الثلاثاء، مستبعداً الشكوك حول تنظيم الحدث العالمي.

وقال موري في اجتماع للمنظمين ومسؤولي الحزب الحاكم في اليابان: «سنمضي قدماً بالتأكيد مهما كان تطوّر (جائحة) فيروس كورونا»، مضيفاً: «يجب أن نتجاوز المناقشة حول ما إذا كنا سننظم الألعاب من عدمها. فلنفكر في نوع جديد من الألعاب في هذه المناسبة».

وتأتي هذه التعليقات في وقت يصرّ المنظمون على تنظيم ألعاب آمنة من تفشي كورونا حول العالم، بما في ذلك اليابان في الآونة الأخيرة.

ويُتوقع أن يمدّد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا حال الطوارئ لمدة شهر، ما يعني أن الإجراءات الاحترازية مستمرة حتى السابع من مارس المقبل في طوكيو وعدة مدن في البلاد.

وفُرضت اجراءات صارمة على الحدود بعد ارتفاع عدد الإصابات، ما أدّى إلى تأجيل تصفيات السباحة الفنية المقررة في مارس.

ولا تزال جولة الشعلة مقرّرة في عدة مدن في البلاد بدءاً من 25 مارس.

ويُتوقع أن يعلن المنظمون الأربعاء عن تفاصيل إضافية حول الإجراءات المضادة المقترحة للألعاب المؤجلة منذ صيف 2020 بسبب تفشي الجائحة عالمياً.



