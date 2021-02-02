فريق الحصن يتوج ببطولة أبوظبي لصيد الكنعد

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وبمتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، كرم الأبطال والأوائل في منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي أقيمت المنافسة من خلالها على مدار أربعة أيام شارك من خلالها 324 زورقاً، هم النخبة والأبطال في هذه الفئة.

وحل في المركز الأول فريق الحصن عبر زورق جاسم الحمادي بوزن قدره 34,45 كيلو، في حين حل ثانياً حسين أحمد الجسمي بوزن 29,81 كيلو، وثالثاً فريق الطيار عبر زورق علي محمد المنصوري بوزن 29,20 كيلو، وهي المراكز التي أهدت للمركز الأول 90 نقطة للمنافسة على لقب الموسم لاحقاً، و80 نقطة للمركز الثاني و72 نقطة للمركز الثالث.

وكانت المنافسة القوية قد استمرت لـ 96 ساعة بين المشاركين الـ 324 وتمكن من تسليم الأسماك للمشاركة في التحدي أكثر من 37 متسابقاً في الختام، بالإضافة إلى توثيق المشاركة والالتزام بكافة القوانين التي وضعها النادي من أجل إثبات الصيد والمشاركة لكل زورق في البطولة.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، نجاح البطولة في جولتها الأولى من خلال الرقم الكبير الذي وصل إليه عدد المشاركين، بالإضافة للإقبال الواسع على المشاركة، وقال: وصول المشاركين إلى 324 زورقاً في الجولة الأولى؛ ما يدل على نجاح المهمة وأيضاً الشعبية الكبيرة التي نجدها لدى الشباب الإماراتي عبر الحرص على التواجد والحضور في هذه البطولة، المنافسة تذهب بنا لزمن الأجداد ونحافظ من خلالها على الموروث الشعبي المهم لأحد ألوان الصيد.

وأشاد الرميثي بأسلوب التسجيل التقني في هذه الجولة، حيث اعتمدت المشاركة من خلال التطبيقات الذكية على المتاجر الخاصة بالهواتف المختلفة والمواقع الإلكترونية، من دون الحضور إلى مقر النادي وقال: هي خطوة أخرى مهمة نحو الارتقاء بالبطولة للأفضل في المراحل المقبلة، ونخطط لكي يكون هناك خطوات أخرى في الجولات القادمة من أجل تطوير البطولة.

ووجه الشكر إلى دلما مارين راعي البطولة والذي حرص على دعم المنافسة في هذا الموسم، كما شكر قوارب المحيط التي قدمت زورقاً لبطل الموسم في بطولة الكنعد، بالإضافة لشكر الداعم الإمارات لصيد الأسماك، وقال: مع الشركاء نحن دوماً نحاول الوصول للدرجات الأفضل من التنظيم والتفوق في هذه البطولة، يذكر أن موسم الكنعد سيقام في 2021 على مدار جولتين، انتهت الأولى وسيكون موعد الجولة القادم في مارس القادم، حيث سيتم تثبيت يوم انطلاق البطولة لاحقاً حسب الأجواء، ومعه سيتم الإعلان عن بطل الموسم الحالي.