«شراع أدنوك» يبحر في مياه أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن إقامة سباق أدنوك للمحامل الشراعية - فئة 22 قدماً- على كورنيش العاصمة السبت المقبل، وأطلق النادي اسم شركة بتروك أبوظبي الوطنية «أدنوك» على سباق الجولة الثانية لفئة 22 قدماً؛ كونها شريكاً رئيسياً في مختلف الأحداث التي ينظمها النادي، وتعد واحدة من المؤسسات الوطنية الداعمة للتراث البحري الأصيل، وتعمل دوماً من أجل الحفاظ عليه وتأصليه في نفوس الشباب، من خلال الشراكة مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل للراغبين في المشاركة ظهر الخميس المقبل، على أن يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، أبرزها إجراء فحوصات الكشف عن الوباء، وكذلك اتباع المسافات الآمنة خلال التسابق بحيث لا تقل المسافة بين كل محمل والآخر عن عشرين متراً.

ويقام السباق لمسافة 7 أميال بحرية، وينطلق من جزيرة اللولو وصولاً لكاسر الأمواج، حيث منصة تتويج الفائزين، وتعد فئة 22 قدماً واحدة من أهم فئات سباقات المحامل الشراعية، لاسيما أنها الأساس الذي يقف عليه البحار في بداية مشواره للانطلاق نحو المشاركة في السباقات الأخرى لفئتي 43 قدماً

و60 قدماً.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى شركة أدنوك على شراكتها الناجحة مع النادي، مؤكداً أن «أدنوك» شريك رئيسي وفاعل لمختلف السباقات والبطولات التي ينظمها «أبوظبي للشراع» وقال: تضرب شركة بتروك أبوظبي الوطنية المثل والقدوة دوماً في رعاية الأحداث والفعاليات الرياضية، خاصة التراثية منها، بهدف الحفاظ على تراث الآباء والأجداد.