ميسي 650 هدفاً مع برشلونة

برشلونة (الاتحاد)

هز ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان الشباك، ليفوز برشلونة 2-1 على ضيفه بلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ويثأر لنفسه من الهزيمة أمام الفريق القادم من إقليم الباسك في نهائي كأس السوبر المحلية.

وسدد ميسي ركلة حرة في الشباك في الدقيقة 20 محرزاً هدفه 650 مع برشلونة في اليوم الذي قرر فيه النادي إقامة دعوى قضائية ضد صحيفة «إل موندو»، لنشرها كافة تفاصيل عقد اللاعب الأرجنتيني.

والفوز هو الخامس على التوالي في الدوري، لفريق المدرب رونالد كومان، ليتقدم بفارق الأهداف على ريال مدريد، ولكل منهما 40 نقطة، ويتأخران بعشر نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة.

وقال الهولندي رونالد كومان مدرب «البارسا»: إن تسريبات مثل هذه من الممكن أن تؤثر على الأشخاص المعنيين بها، ولكن كنت متأكداً أن ذلك لن يؤثر على ميسي، وسيلعب مباراة كبيرة، وهذا ما حدث فعلاً، إنه أفضل لاعب في العالم، وأعطى الكثير والكثير لناديه. واتهم كومان الشخص الذي سرب تفاصيل عقد ميسي بأنه سيئ النية، لأنه أراد الإضرار بالنجم الكبير.

وأشاد جريزمان بزميله ميسي، بعدما تعرض لسؤال عما إذا كان اللاعب الأرجنتيني، الذي حاول الرحيل عن برشلونة قبل انطلاق الموسم الجاري، يتم الضغط عليه للرحيل عن النادي، وقال: «كلنا نستمتع بوجود ميسي. هو أسطورة، ونحن نأمل أن يستطيع الاستمرار ومساعدة النادي على الفوز».

وقال إينيجو مارتينيز مدافع بلباو، إن فريقه لم يكن محظوظاً لمواجهة ميسي في مباراة يحاول فيها الرد بقوة، وأضاف: «كلنا نعرف إمكانات ميسي، عندما يتعرض لمثل هذه الأمور كما حدث، فإنه يسجل مثل هذه الأهداف، ولا يمكن فعل أي شيء».