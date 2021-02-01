«الانضباط» توقف بندر الأحبابي مباراتين

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، في اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف بندر الأحبابي لاعب العين مباراتين، وتغريمه 4 آلاف درهم، لمخالفته البند رقم 19 من اللائحة الاسترشادية للمخالفات والعقوبات للمسابقات.

وفرضت اللجنة غرامة 10 آلاف درهم، على النصر والعين والحمرية وخورفكان، وذلك لمخالفتها بروتوكول عمليات المباريات في دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى، وغرامتين على عجمان قيمة ‬كل منها 10 ‬آلاف ‬درهم، ‬لمخالفته ‬بروتوكول ‬عمليات ‬المباريات ‬في ‬واقعتين، ‬شهدت ‬الأولى ‬دخول ‬أحد ‬الأشخاص ‬من ‬غير ‬المخولين ‬لغرفة ‬تبديل ‬الملابس، ‬قبل ‬وبعد ‬نهاية ‬المباراة، ‬فيما ‬شهدت الثانية ‬نزول ‬الجهازين ‬الفني ‬والإداري ‬إلى ‬أرض ‬الملعب، ‬والتصافح ‬والتلامس ‬بالأيدي، ‬وعدم ‬الالتزام ‬بارتداء ‬الكمامات.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي الرمس، لعدم تأمين الحد الأدنى من رجال الأمن، وعاقبت مصفوت والرمس بالإنذار لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في دوري الدرجة الأولى، ودوري الشباب.